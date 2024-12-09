Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области

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Минобороны РФ заявило, что Украина сбила самолет Ил-76, на борту которого были пленные
Минобороны РФ заявило, что Украина сбила самолет Ил-76, на борту которого были пленные Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия осуществила передачу Украине тел погибших военнопленных ВСУ, которые находились на борту самолета Ил-76, потерпевшего крушение в январе текущего года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала», — заявила Москалькова, комментируя РИА Новостям вопрос о передаче Украине тел военнослужащих, погибших в результате катастрофы. Она добавила, что процесс обмена телами умерших между Россией и Украиной будет продолжен.

Ранее Министерство обороны России обвинило украинское правительство в террористическом акте, связанном со сбитым ВСУ самолетом над территорией Белгородской области. По информации ведомства, самолет следовал из Чкаловска в Белгород и осуществлял перевозку военнопленных ВСУ в рамках подготовки к их обмену, передает RT. Позже, в ходе осмотра места падения Ил-76, были обнаружены обломки ракеты системы Patriot.

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Россия осуществила передачу Украине тел погибших военнопленных ВСУ, которые находились на борту самолета Ил-76, потерпевшего крушение в январе текущего года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала», — заявила Москалькова, комментируя РИА Новостям вопрос о передаче Украине тел военнослужащих, погибших в результате катастрофы. Она добавила, что процесс обмена телами умерших между Россией и Украиной будет продолжен. Ранее Министерство обороны России обвинило украинское правительство в террористическом акте, связанном со сбитым ВСУ самолетом над территорией Белгородской области. По информации ведомства, самолет следовал из Чкаловска в Белгород и осуществлял перевозку военнопленных ВСУ в рамках подготовки к их обмену, передает RT. Позже, в ходе осмотра места падения Ил-76, были обнаружены обломки ракеты системы Patriot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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