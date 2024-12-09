Более 170 тысяч детей получат сладкие новогодние подарки с поздравлением губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В этом году сладостей будет больше на 300 граммов, в каждый подарок также положат игрушку, сообщила 9 декабря пресс-служба министерства социальных отношений региона.
«Более 170 тысяч маленьких южноуральцев получат сладкие новогодние подарки. В каждом подарке приготовлены шоколадные конфеты, шоколадные плитки и десерты. По сравнению с прошлым годом новогодние сладости стали на 300 граммов тяжелее, а еще в каждом подарке будет игрушка», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Для детей, которым нельзя сладкое, закупили специализированные подарки.
Акция «Подарим Новый год детям» стартует в Челябинской области в этом году 14 декабря. Бесплатные новогодние подарки от губернатора получат дети, которые нуждаются в особой защите и поддержке. Это дети участников СВО, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, также ребята из многодетных семей.
Подарки детям вручат на новогодних представлениях, которые пройдут во всех муниципалитетах области. Либо родители смогут забрать в управлениях социальной защиты или комплексных центрах по месту жительства, добавили в пресс-службе министерства соцотношений Челябинской области.
В Челябинской области в 2024 году бесплатные новогодние подарки получат 14 категорий детей. Акция «Подарим Новый год детям» стартовала в регионе с 9 декабря и продлилась до 1 февраля 2024 года, сообщало ранее URA.RU.
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