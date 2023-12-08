Кто получит бесплатные детские подарки на Новый год в Челябинской области

Подарки будут выдавать районные управления соцзащиты до 1 февраля 2024 года
С 9 декабря в Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера стартует акция «Подарим Новый год детям». Выдача новогодних подарков детям продлится до 1 февраля 2024 года, говорится в документе.
Кто может получить сладкий новогодний подарок
Подарки муниципалитетам выделены министерством соцотношений региона. Для мэров и глав районов предоставлен список категорий детей, среди которых необходимо распределить кульки. Дети, участвующие в акции, должны находится в трудной жизненной ситуации. В распоряжении губернатора указано две возрастных категории: до 16 лет и до 18 лет.
От года до 16 лет (15 лет включительно) подарки выдадут:
- Инвалидам;
- Детям из семей, состоящих на учете в соцзащите;
- Сиротам или оставшимся без попечения родителей, живущим в замещающих семьях;
- Детям, состоящим в спецучреждениях и нуждающимся в реабилитации, в том числе в приютах;
- Детям из семей, получивших соцпомощь в 2023 году;
- Детям, на которых выплачивается пособие;
- Детям мобилизованных участников СВО;
- Детям погибших участников спецоперации;
- Детям, чей родитель является участником СВО;
- Участникам губернаторских елок;
- Участникам проекта для инвалидов «Необыкновенные елки».
От года до 18 лет (17 лет включительно) подарки получат:
- Болеющие аутизмом, сахарным диабетом, муковисцидозом, целиакией и фенилкетонурией;
- Учащиеся спецучреждений для детей с общественно-опасным поведением;
- Дети из центра временного содержания несовершеннолетних ГУ МВД по региону.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!