Кто получит бесплатные детские подарки на Новый год в Челябинской области

В Челябинской области бесплатные новогодние подарки получат 14 категорий детей

08 декабря 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Подарки будут выдавать районные управления соцзащиты до 1 февраля 2024 года Фото: Дарья Попова © URA.RU С 9 декабря в Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера стартует акция «Подарим Новый год детям». Выдача новогодних подарков детям продлится до 1 февраля 2024 года, говорится в документе. Кто может получить сладкий новогодний подарок Подарки муниципалитетам выделены министерством соцотношений региона. Для мэров и глав районов предоставлен список категорий детей, среди которых необходимо распределить кульки. Дети, участвующие в акции, должны находится в трудной жизненной ситуации. В распоряжении губернатора указано две возрастных категории: до 16 лет и до 18 лет. От года до 16 лет (15 лет включительно) подарки выдадут: Инвалидам;

Детям из семей, состоящих на учете в соцзащите;

Сиротам или оставшимся без попечения родителей, живущим в замещающих семьях;

Детям, состоящим в спецучреждениях и нуждающимся в реабилитации, в том числе в приютах;

Детям из семей, получивших соцпомощь в 2023 году;

Детям, на которых выплачивается пособие;

Детям мобилизованных участников СВО;

Детям погибших участников спецоперации;

Детям, чей родитель является участником СВО;

Участникам губернаторских елок;

Участникам проекта для инвалидов «Необыкновенные елки». От года до 18 лет (17 лет включительно) подарки получат: Болеющие аутизмом, сахарным диабетом, муковисцидозом, целиакией и фенилкетонурией;

Учащиеся спецучреждений для детей с общественно-опасным поведением;

Дети из центра временного содержания несовершеннолетних ГУ МВД по региону.

С 9 декабря в Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера стартует акция «Подарим Новый год детям». Выдача новогодних подарков детям продлится до 1 февраля 2024 года, говорится в документе. Подарки муниципалитетам выделены министерством соцотношений региона. Для мэров и глав районов предоставлен список категорий детей, среди которых необходимо распределить кульки. Дети, участвующие в акции, должны находится в трудной жизненной ситуации. В распоряжении губернатора указано две возрастных категории: до 16 лет и до 18 лет.