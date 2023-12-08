Кто получит бесплатные детские подарки на Новый год в Челябинской области

В Челябинской области бесплатные новогодние подарки получат 14 категорий детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Подарки будут выдавать районные управления соцзащиты до 1 февраля 2024 года Фото:

С 9 декабря в Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера стартует акция «Подарим Новый год детям». Выдача новогодних подарков детям продлится до 1 февраля 2024 года, говорится в документе.

Кто может получить сладкий новогодний подарок

Подарки муниципалитетам выделены министерством соцотношений региона. Для мэров и глав районов предоставлен список категорий детей, среди которых необходимо распределить кульки. Дети, участвующие в акции, должны находится в трудной жизненной ситуации. В распоряжении губернатора указано две возрастных категории: до 16 лет и до 18 лет.

От года до 16 лет (15 лет включительно) подарки выдадут:

  • Инвалидам;
  • Детям из семей, состоящих на учете в соцзащите;
  • Сиротам или оставшимся без попечения родителей, живущим в замещающих семьях;
  • Детям, состоящим в спецучреждениях и нуждающимся в реабилитации, в том числе в приютах;
  • Детям из семей, получивших соцпомощь в 2023 году;
  • Детям, на которых выплачивается пособие;
  • Детям мобилизованных участников СВО;
  • Детям погибших участников спецоперации;
  • Детям, чей родитель является участником СВО;
  • Участникам губернаторских елок;
  • Участникам проекта для инвалидов «Необыкновенные елки».

От года до 18 лет (17 лет включительно) подарки получат:

  • Болеющие аутизмом, сахарным диабетом, муковисцидозом, целиакией и фенилкетонурией;
  • Учащиеся спецучреждений для детей с общественно-опасным поведением;
  • Дети из центра временного содержания несовершеннолетних ГУ МВД по региону.

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С 9 декабря в Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера стартует акция «Подарим Новый год детям». Выдача новогодних подарков детям продлится до 1 февраля 2024 года, говорится в документе. Подарки муниципалитетам выделены министерством соцотношений региона. Для мэров и глав районов предоставлен список категорий детей, среди которых необходимо распределить кульки. Дети, участвующие в акции, должны находится в трудной жизненной ситуации. В распоряжении губернатора указано две возрастных категории: до 16 лет и до 18 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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