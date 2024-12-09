Избранный президент США Дональд Трамп не в силах остановить конфликт России и Украины, но у него есть ресурсы, с помощью которых он может приблизить окончание спецоперации. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с URA.RU.
«Если Трамп дал слово, то он должен его сдержать. Он сказал, что остановит конфликт России и Украины, [лично он не может], но у него ресурсы есть. Если он свои ресурсы использует, то наш президент [Владимир Путин] сможет закончить конфликт», — сообщил Кадыров.
В случае, если США с помощью своих ресурсов будут принуждать Россию идти на уступки, то она не должна на них соглашаться. «Россия должна отстаивать полностью свои интересы, интересы безопасности нашего государства, народа и целостности», — заключил Кадыров.
не мчто то он должен оденет Глава Чечни подчеркнул, что Трамп дал слово всему миру, что закончит российско-украинский конфликт, и если он мужчина, то должен сдержать слово. В противном случае, отметил Кадыров, Трамп должен надеть юбку.
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