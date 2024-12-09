Кадыров рассказал URA.RU, как Трамп может повлиять на конфликт на Украине

Кадыров: у Трампа есть все ресурсы, чтобы остановить конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия не должна идти на уступки США, заявил глава Чечни Разман Кадыров
Россия не должна идти на уступки США, заявил глава Чечни Разман Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп не в силах остановить конфликт России и Украины, но у него есть ресурсы, с помощью которых он может приблизить окончание спецоперации. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с URA.RU.

«Если Трамп дал слово, то он должен его сдержать. Он сказал, что остановит конфликт России и Украины, [лично он не может], но у него ресурсы есть. Если он свои ресурсы использует, то наш президент [Владимир Путин] сможет закончить конфликт», — сообщил Кадыров. 

В случае, если США с помощью своих ресурсов будут принуждать Россию идти на уступки, то она не должна на них соглашаться. «Россия должна отстаивать полностью свои интересы, интересы безопасности нашего государства, народа и целостности», — заключил Кадыров.

 не мчто то он должен оденет Глава Чечни подчеркнул, что Трамп дал слово всему миру, что закончит российско-украинский конфликт, и если он мужчина, то должен сдержать слово. В противном случае, отметил Кадыров, Трамп должен надеть юбку.

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Избранный президент США Дональд Трамп не в силах остановить конфликт России и Украины, но у него есть ресурсы, с помощью которых он может приблизить окончание спецоперации. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с URA.RU. «Если Трамп дал слово, то он должен его сдержать. Он сказал, что остановит конфликт России и Украины, [лично он не может], но у него ресурсы есть. Если он свои ресурсы использует, то наш президент [Владимир Путин] сможет закончить конфликт», — сообщил Кадыров.  В случае, если США с помощью своих ресурсов будут принуждать Россию идти на уступки, то она не должна на них соглашаться. «Россия должна отстаивать полностью свои интересы, интересы безопасности нашего государства, народа и целостности», — заключил Кадыров.  не мчто то он должен оденет Глава Чечни подчеркнул, что Трамп дал слово всему миру, что закончит российско-украинский конфликт, и если он мужчина, то должен сдержать слово. В противном случае, отметил Кадыров, Трамп должен надеть юбку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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