Участник СВО Андрей Баранов приехал в отпуск в Надым (ЯНАО). Во время отпуска боец сможет воспользоваться специальным сертификатом на посещение учреждений здравоохранения, спорта и культуры, об этом сообщили в администрации Надымского района.
«Сегодня, в День героев Отечества, в город прилетел участник специальной военной операции Андрей Баранов. Во время отпуска наш земляк сможет не только отдохнуть, но и также посетить учреждения культуры, спорта и здравоохранения, воспользовавшись специальным сертификатом. Получить его все прилетающие в город военнослужащие могут у своих кураторов», — сообщили в telegram-канале администрации Надымского района.
В аэропорту Баранова торжественно встретили волонтеры Победы Надымского профессионального колледжа, а также родные и близкие мужчины. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром Салехарда Алексеем Титовским навестили семью погибшего на СВО Ниджата Бабаева. Глава округа был глубоко тронут стойкостью и сплоченностью семьи Бабаевых.
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