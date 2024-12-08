08 декабря 2024

Участник спецоперации из ЯНАО приехал домой, чтобы отдохнуть. Фото

Участник СВО Андрей Баранов приехал в отпуск в Надым
© Служба новостей «URA.RU»
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Боец вернулся домой на отдых
Боец вернулся домой на отдых Фото:

Участник СВО Андрей Баранов приехал в отпуск в Надым (ЯНАО). Во время отпуска боец сможет воспользоваться специальным сертификатом на посещение учреждений здравоохранения, спорта и культуры, об этом сообщили в администрации Надымского района.

«Сегодня, в День героев Отечества, в город прилетел участник специальной военной операции Андрей Баранов. Во время отпуска наш земляк сможет не только отдохнуть, но и также посетить учреждения культуры, спорта и здравоохранения, воспользовавшись специальным сертификатом. Получить его все прилетающие в город военнослужащие могут у своих кураторов», — сообщили в telegram-канале администрации Надымского района.

В аэропорту Баранова торжественно встретили волонтеры Победы Надымского профессионального колледжа, а также родные и близкие мужчины. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром Салехарда Алексеем Титовским навестили семью погибшего на СВО Ниджата Бабаева. Глава округа был глубоко тронут стойкостью и сплоченностью семьи Бабаевых.

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Участник СВО Андрей Баранов приехал в отпуск в Надым (ЯНАО). Во время отпуска боец сможет воспользоваться специальным сертификатом на посещение учреждений здравоохранения, спорта и культуры, об этом сообщили в администрации Надымского района. «Сегодня, в День героев Отечества, в город прилетел участник специальной военной операции Андрей Баранов. Во время отпуска наш земляк сможет не только отдохнуть, но и также посетить учреждения культуры, спорта и здравоохранения, воспользовавшись специальным сертификатом. Получить его все прилетающие в город военнослужащие могут у своих кураторов», — сообщили в telegram-канале администрации Надымского района. В аэропорту Баранова торжественно встретили волонтеры Победы Надымского профессионального колледжа, а также родные и близкие мужчины. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром Салехарда Алексеем Титовским навестили семью погибшего на СВО Ниджата Бабаева. Глава округа был глубоко тронут стойкостью и сплоченностью семьи Бабаевых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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