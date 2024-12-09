Тренер по боксу спас умирающего мужчину на улице в Сургуте

В Сургуте (ХМАО) тренер по боксу и борьбе Рамиз Хидиров оказал первую помощь мужчине, потерявшего сознание на улице. Сургутянину удалось привести пострадавшего в чувства к приезду медиков.
«Хидиров спортсмен и тренер сразу определил, что у пострадавшего подскочило артериальное давление от которого потерял сознание и упал. Еще до приезда медиков оказал первую помощь, привел сургутянина в чувство», — пишет «Лезги газет». У сургутянина было носовое кровотечение.
Инцидент произошел рядом с одной из остановок города. Хидиров заметил пострадавшего, когда шел в магазин. Он дождался пока медики увезут пациента в больницу.
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