СК раскрыл число уголовных дел о коррупции в Свердловской области

В Свердловской области за десять месяцев завели почти 500 дел о коррупции
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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Следователи раскрыли 170 уголовных дел о коррупции (архивное фото) Фото:

В Свердловской области с начала 2024 года следователи СКР завели 485 уголовных дел по факту коррупционных преступлений. Об этом рассказал старший инспектор контрольно-следственного отдела регионального СУ СК России, подполковник юстиции Иван Бардин.

«За десять месяцев текущего года в следственные отделы поступило 613 сообщений о преступлениях коррупционной направленности. По итогам рассмотрения поступивших сообщений возбуждено 485 уголовных дел: 97 фактов получения взяток, 73 факта дачи взятки, 93 уголовных дела по фактам коммерческого подкупа, 52 уголовных дела о посредничестве во взяточничестве и так далее», — пояснил Бардин.

Подполковник подчеркнул, что за аналогичный период правоохранителям удалось раскрыть 170 дел о коррупции, а по ходатайству следствия суд наложил арест на имущество более чем на 200 миллионов рублей. Работу против коррупции следователи ведут совместно с ГУ МВД, УФСБ и прокуратурой Свердловской области.

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В Свердловской области с начала 2024 года следователи СКР завели 485 уголовных дел по факту коррупционных преступлений. Об этом рассказал старший инспектор контрольно-следственного отдела регионального СУ СК России, подполковник юстиции Иван Бардин. «За десять месяцев текущего года в следственные отделы поступило 613 сообщений о преступлениях коррупционной направленности. По итогам рассмотрения поступивших сообщений возбуждено 485 уголовных дел: 97 фактов получения взяток, 73 факта дачи взятки, 93 уголовных дела по фактам коммерческого подкупа, 52 уголовных дела о посредничестве во взяточничестве и так далее», — пояснил Бардин. Подполковник подчеркнул, что за аналогичный период правоохранителям удалось раскрыть 170 дел о коррупции, а по ходатайству следствия суд наложил арест на имущество более чем на 200 миллионов рублей. Работу против коррупции следователи ведут совместно с ГУ МВД, УФСБ и прокуратурой Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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