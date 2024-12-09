СК раскрыл число уголовных дел о коррупции в Свердловской области

В Свердловской области за десять месяцев завели почти 500 дел о коррупции

09 декабря 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Следователи раскрыли 170 уголовных дел о коррупции (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области с начала 2024 года следователи СКР завели 485 уголовных дел по факту коррупционных преступлений. Об этом рассказал старший инспектор контрольно-следственного отдела регионального СУ СК России, подполковник юстиции Иван Бардин. «За десять месяцев текущего года в следственные отделы поступило 613 сообщений о преступлениях коррупционной направленности. По итогам рассмотрения поступивших сообщений возбуждено 485 уголовных дел: 97 фактов получения взяток, 73 факта дачи взятки, 93 уголовных дела по фактам коммерческого подкупа, 52 уголовных дела о посредничестве во взяточничестве и так далее», — пояснил Бардин. Подполковник подчеркнул, что за аналогичный период правоохранителям удалось раскрыть 170 дел о коррупции, а по ходатайству следствия суд наложил арест на имущество более чем на 200 миллионов рублей. Работу против коррупции следователи ведут совместно с ГУ МВД, УФСБ и прокуратурой Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с начала 2024 года следователи СКР завели 485 уголовных дел по факту коррупционных преступлений. Об этом рассказал старший инспектор контрольно-следственного отдела регионального СУ СК России, подполковник юстиции Иван Бардин. «За десять месяцев текущего года в следственные отделы поступило 613 сообщений о преступлениях коррупционной направленности. По итогам рассмотрения поступивших сообщений возбуждено 485 уголовных дел: 97 фактов получения взяток, 73 факта дачи взятки, 93 уголовных дела по фактам коммерческого подкупа, 52 уголовных дела о посредничестве во взяточничестве и так далее», — пояснил Бардин. Подполковник подчеркнул, что за аналогичный период правоохранителям удалось раскрыть 170 дел о коррупции, а по ходатайству следствия суд наложил арест на имущество более чем на 200 миллионов рублей. Работу против коррупции следователи ведут совместно с ГУ МВД, УФСБ и прокуратурой Свердловской области.