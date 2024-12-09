В Пермском крае суд закрыл ломбарды «Маяк»

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В ломбарде без лицензии выдавали кредиты
В ломбарде без лицензии выдавали кредиты Фото:

Карагайский районный суд Пермского края закрыл сеть ломбардов «Маяк». По данным прокуратуры, компания работала незаконно.

«Прокурор направил иск в суд о запрете осуществления ломбардной деятельности по предоставлению денежных средств на возвратной и возмездной основе. Требования удовлетворены», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уточняется, что комиссионный магазин без лицензии выдавал кредиты под проценты и залог автомобилей. Сначала прокуратура оштрафовала владельца ломбарда на 30 тысяч рублей за незаконную деятельность, а потом обратилась в суд, чтобы закрыть бизнес.

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Карагайский районный суд Пермского края закрыл сеть ломбардов «Маяк». По данным прокуратуры, компания работала незаконно. «Прокурор направил иск в суд о запрете осуществления ломбардной деятельности по предоставлению денежных средств на возвратной и возмездной основе. Требования удовлетворены», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Уточняется, что комиссионный магазин без лицензии выдавал кредиты под проценты и залог автомобилей. Сначала прокуратура оштрафовала владельца ломбарда на 30 тысяч рублей за незаконную деятельность, а потом обратилась в суд, чтобы закрыть бизнес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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