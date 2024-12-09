В Пермском крае суд закрыл ломбарды «Маяк»

В ломбарде без лицензии выдавали кредиты
Карагайский районный суд Пермского края закрыл сеть ломбардов «Маяк». По данным прокуратуры, компания работала незаконно.
«Прокурор направил иск в суд о запрете осуществления ломбардной деятельности по предоставлению денежных средств на возвратной и возмездной основе. Требования удовлетворены», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Уточняется, что комиссионный магазин без лицензии выдавал кредиты под проценты и залог автомобилей. Сначала прокуратура оштрафовала владельца ломбарда на 30 тысяч рублей за незаконную деятельность, а потом обратилась в суд, чтобы закрыть бизнес.
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