Церемония вручения Героям России медали «Золотая Звезда» состоялась в Кремле в День Героев Отечества. Президент РФ Владимир Путин наградил участников СВО, и заявил, что защищать Родину и свой народ — это особая миссия. О том, как проходило торжественное мероприятие и последовавшее за ним неформальное общение с главой государства — в фоторепортаже URA.RU.
«Это особая миссия — защищать свою Родину и свой народ, не жалея при этом себя, своего здоровья и самой жизни», — сказал Владимир Путин на церемонии, его слова приводит сайт президента РФ. Путин подчеркнул, что защитники Родины всегда пользовались и будут пользоваться в России особым уважением.
«Поздравляю вас с наградой, с праздником. Тяжелая у вас служба, работа тяжелая <...> во имя Родины», — сказал Путин на неформальной встрече, видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Он поблагодарил участников СВО, пожелал им успехов, удачи и побед и передал наилучшие пожелания близким.
Награду «Золотая Звезда» получили:
- старший лейтенант Михаил Избакиев, посмертно. Награда была вручена его матери Марине и вдове Анне Митьковой;
- доброволец Владимир Гавриленко, посмертно. Награда была вручена вдове Елене;
- рядовой Алексей Асылханов;
- подполковник Ренат Акберов;
- лейтенант Василий Дяк;
- лейтенант Денис Распопов;
- прапорщик Артем Прохода;
- капитану Валерий Енин;
- прапорщик Артему Проходе;
- майор Сергей Селиванов;
- первый зампред Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
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