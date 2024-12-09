«Это особая миссия — защищать Родину»: Путин вручил звезды Героям России. Фоторепортаж

Путин вручил «Золотые звезды» Героев России участникам СВО
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что защищать Родину и народ - это особая миссия
Президент РФ Владимир Путин заявил, что защищать Родину и народ - это особая миссия Фото:
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Церемония вручения Героям России медали «Золотая Звезда» состоялась в Кремле в День Героев Отечества. Президент РФ Владимир Путин наградил участников СВО, и заявил, что защищать Родину и свой народ — это особая миссия. О том, как проходило торжественное мероприятие и последовавшее за ним неформальное общение с главой государства — в фоторепортаже URA.RU.

«Это особая миссия — защищать свою Родину и свой народ, не жалея при этом себя, своего здоровья и самой жизни», — сказал Владимир Путин на церемонии, его слова приводит сайт президента РФ. Путин подчеркнул, что защитники Родины всегда пользовались и будут пользоваться в России особым уважением.

«Поздравляю вас с наградой, с праздником. Тяжелая у вас служба, работа тяжелая <...> во имя Родины», — сказал Путин на неформальной встрече, видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Он поблагодарил участников СВО, пожелал им успехов, удачи и побед и передал наилучшие пожелания близким.

Награду «Золотая Звезда» получили:

  • старший лейтенант Михаил Избакиев, посмертно. Награда была вручена его матери Марине и вдове Анне Митьковой;
  • доброволец Владимир Гавриленко, посмертно. Награда была вручена вдове Елене;
  • рядовой Алексей Асылханов;
  • подполковник Ренат Акберов;
  • лейтенант Василий Дяк;
  • лейтенант Денис Распопов;
  • прапорщик Артем Прохода;
  • капитану Валерий Енин;
  • прапорщик Артему Проходе;
  • майор Сергей Селиванов;
  • первый зампред Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

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Церемония вручения Героям России медали «Золотая Звезда» состоялась в Кремле в День Героев Отечества. Президент РФ Владимир Путин наградил участников СВО, и заявил, что защищать Родину и свой народ — это особая миссия. О том, как проходило торжественное мероприятие и последовавшее за ним неформальное общение с главой государства — в фоторепортаже URA.RU. «Это особая миссия — защищать свою Родину и свой народ, не жалея при этом себя, своего здоровья и самой жизни», — сказал Владимир Путин на церемонии, его слова приводит сайт президента РФ. Путин подчеркнул, что защитники Родины всегда пользовались и будут пользоваться в России особым уважением. «Поздравляю вас с наградой, с праздником. Тяжелая у вас служба, работа тяжелая <...> во имя Родины», — сказал Путин на неформальной встрече, видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Он поблагодарил участников СВО, пожелал им успехов, удачи и побед и передал наилучшие пожелания близким. Награду «Золотая Звезда» получили:
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