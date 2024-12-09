Бывший гендиректор предприятия Минобороны стал фигурантом уголовного дела

Против экс-гендиректора подведомственного Минобороны РФ АО «Промгидромеханизация» Андрея Спирина возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем за собой тяжкие последствия. Об этом сообщили в главном военном управлении Следственного комитета России.
«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) в отношении бывшего генерального директора подведомственного Минобороны России АО „Промгидромеханизация“ („ПГМ“) Андрея Спирина», — отмечается в сообщении ГВСУ СК РФ. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
По данным СК РФ, Спирин в 2022 году воспользовался средствами, выделенными по госконтракту на строительство объектов для нужд МО, для капремонта общежития МГУ. Подчеркивается, что размер ущерба оценивается в 45 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.