Бывший гендиректор предприятия Минобороны стал фигурантом уголовного дела

Дело о злоупотреблении возбуждено против экс-гендиректора «Промгидромеханизации»
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СК РФ расследует обстоятельства злоупотребления полномочиями экс-гендиректора «Промгидромеханизации» Андрея Спирина
СК РФ расследует обстоятельства злоупотребления полномочиями экс-гендиректора «Промгидромеханизации» Андрея Спирина Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Против экс-гендиректора подведомственного Минобороны РФ АО «Промгидромеханизация» Андрея Спирина возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем за собой тяжкие последствия. Об этом сообщили в главном военном управлении Следственного комитета России.

«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) в отношении бывшего генерального директора подведомственного Минобороны России АО „Промгидромеханизация“ („ПГМ“) Андрея Спирина», — отмечается в сообщении ГВСУ СК РФ. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

По данным СК РФ, Спирин в 2022 году воспользовался средствами, выделенными по госконтракту на строительство объектов для нужд МО, для капремонта общежития МГУ. Подчеркивается, что размер ущерба оценивается в 45 миллионов рублей.

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Против экс-гендиректора подведомственного Минобороны РФ АО «Промгидромеханизация» Андрея Спирина возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем за собой тяжкие последствия. Об этом сообщили в главном военном управлении Следственного комитета России. «Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) в отношении бывшего генерального директора подведомственного Минобороны России АО „Промгидромеханизация“ („ПГМ“) Андрея Спирина», — отмечается в сообщении ГВСУ СК РФ. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. По данным СК РФ, Спирин в 2022 году воспользовался средствами, выделенными по госконтракту на строительство объектов для нужд МО, для капремонта общежития МГУ. Подчеркивается, что размер ущерба оценивается в 45 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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