Волочкова нашла нового избранника, и просит не сравнивать его с Керимовым

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что чувствует взаимную любовь с настоящим мужчиной. По ее словам, она переживает эмоции «на уровне другого космоса».
«У меня взаимная любовь. Это высшее по масштабу чувство! <...> Настал новый этап. Мои эмоции на уровне другого космоса. Я остановилась в своем поиске», — рассказала Анастасия Волочкова в беседе с продюсером Георгием Иващенко в «ШБ-шоу», ее слова передает Starhit.
Балерина отметила, что отношения с ее прошлым мужчиной, предпринимателем Сулейманом Керимовым, остаются для нее эталоном. Однако Волочкова подчеркнула, что сравнивать ее нового избранника с Керимовым не стоит, поскольку тот — прошлое.
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