Волочкова нашла нового избранника, и просит не сравнивать его с Керимовым

Волочкова заявила, что в ее жизни появился настоящий мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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Балерина Анастасия Волочкова заявила, что чувствует эмоции на уровне другого космоса из-за новой взаимной любви
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что чувствует эмоции на уровне другого космоса из-за новой взаимной любви Фото:

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что чувствует взаимную любовь с настоящим мужчиной. По ее словам, она переживает эмоции «на уровне другого космоса».

«У меня взаимная любовь. Это высшее по масштабу чувство! <...> Настал новый этап. Мои эмоции на уровне другого космоса. Я остановилась в своем поиске», — рассказала Анастасия Волочкова в беседе с продюсером Георгием Иващенко в «ШБ-шоу», ее слова передает Starhit. 

Балерина отметила, что отношения с ее прошлым мужчиной, предпринимателем Сулейманом Керимовым, остаются для нее эталоном. Однако Волочкова подчеркнула, что сравнивать ее нового избранника с Керимовым не стоит, поскольку тот — прошлое.

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Балерина Анастасия Волочкова заявила, что чувствует взаимную любовь с настоящим мужчиной. По ее словам, она переживает эмоции «на уровне другого космоса». «У меня взаимная любовь. Это высшее по масштабу чувство! <...> Настал новый этап. Мои эмоции на уровне другого космоса. Я остановилась в своем поиске», — рассказала Анастасия Волочкова в беседе с продюсером Георгием Иващенко в «ШБ-шоу», ее слова передает Starhit.  Балерина отметила, что отношения с ее прошлым мужчиной, предпринимателем Сулейманом Керимовым, остаются для нее эталоном. Однако Волочкова подчеркнула, что сравнивать ее нового избранника с Керимовым не стоит, поскольку тот — прошлое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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