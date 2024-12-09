Хинштейну нашли замену в Госдуме

Сын актера Михаила Боярского Сергей займет должность временного главы комитета Госдумы по информационной политике. Он сменит Александра Хинштейна, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
«Сергей Боярский заменит Александра Хинштейна на посту главы комитета по информационной политике», — пишет MK.RU. Там добавили, что Боярский, который ранее занимал пост первого зампреда этого комитета, получил рекомендацию Совета Думы на должность врио председателя. Его кандидатура пока не утверждена на постоянной основе.
Боярский родом из Санкт-Петербурга, в 2012 году стал советником по связям с общественностью губернатора Георгия Полтавченко, а затем возглавил телеканал «Санкт-Петербург». В 2016 и 2021 годах он был избран в Госдуму от «Единой России» и занимал посты зампреда и первого зампреда комитета по информационной политике с 2018 года.
Указом президента РФ Владимира Путина от 6 декабря 2024 года Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Глава государства отметил, что опыт политика в спецслужбах будет полезен в управлении регионом.
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