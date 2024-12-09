Шестилетнего мальчика избили до переломов в детсаду Петербурга

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У пострадавшего диагностированы множественные переломы
У пострадавшего диагностированы множественные переломы Фото:

В Санкт-Петербурге шестилетнего мальчика избили сверстники в детском саду. В результате происшествия у него диагностированы переломы. 

«В полицию из больницы поступила соответствующая телефонограмма: медики зафиксировали у мальчика переломы и ушиб. Со слов матери, он был избит в саду другими детьми», — говорится в сообщении telegram-канала ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

У мальчика диагностированы перелом трех позвонков, закрытый перелом кости руки и ушиб грудной клетки. В настоящее время полиция проводит проверку по этому инциденту.

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В Санкт-Петербурге шестилетнего мальчика избили сверстники в детском саду. В результате происшествия у него диагностированы переломы.  «В полицию из больницы поступила соответствующая телефонограмма: медики зафиксировали у мальчика переломы и ушиб. Со слов матери, он был избит в саду другими детьми», — говорится в сообщении telegram-канала ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  У мальчика диагностированы перелом трех позвонков, закрытый перелом кости руки и ушиб грудной клетки. В настоящее время полиция проводит проверку по этому инциденту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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