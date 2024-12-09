«Помним о высокой цене Победы»: ЕР поздравила участников СВО с Днем Героев Отечества

«Единая Россия» поздравила участников СВО с Днем Героев Отечества, акцентируя внимание на важности сохранения памяти о героях всех времен. В своих поздравлениях партия выделила, что ветераны спецоперации олицетворяют доблесть, мужество и стойкость. Подробностями поделился врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
«Ветераны СВО приходят и в ряды нашей партии. Многие официально имеют высший отличительный знак доблести и мужества. Но все защитники, и те, кто уже имеют статус ветерана СВО, и те, кто сегодня находятся на огневом рубеже и освобождают города и села Донбасса — они все наши Герои. Мы гордимся ими и всегда будем помнить о высокой цене Победы», — заявил Владимир Якушев, его слова приводит пресс-служба партии.
В регионах по инициативе «Единой России» прошли церемонии гашения почтовых марок, открытие новых парт героев и уроки мужества. Якушев подчеркнул, что современное поколение гордится героями и их подвигами во время Великой Отечественной войны. Он заявил о важности сохранения исторической памяти и противодействии ее искажениям, отметив, что проект «Историческая память» активно реализуется по всей стране.
В День Героев Отечества было выпущено десять новых почтовых марок с именами Героев России. Гашение марок прошло в нескольких городах России. Участники спецоперации, которые состоят в «Единой России», получили награды, в том числе «Золотую звезду» Героя России от президента России Владимира Путина.
Также сегодня прошли уроки мужества. Их провели депутаты — ветераны СВО. Партия активно вовлекает участников спецоперации в избирательную кампанию, обеспечивая их обучение и поддержку. Более 300 бойцов стали депутатами, они примут участие в предстоящем съезде «Единой России» 14 декабря в Москве.
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