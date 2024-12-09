Самолет из Таиланда подал сигнал тревоги при заходе на посадку в Уфе

Самолет из Районга (Таиланд) подал сигнал тревоги при посадке в аэропорту Уфы. Через несколько минут после этого он отключил транспондер — устройство, по которому диспетчеры и экипажи других бортов могут увидеть данный самолет.
Самолет Boeing 767-3Y0(ER) компании Azur Air, находясь на высоте 3,5 тысячи метров, после девяти часов полета подал сигнал общей тревоги, а через несколько минут отключил транспондер, следует из информации, опубликованной на интернет-сервисе полетов самолетов Flightradar. При этом, согласно онлайн-табло аэропорта, авиалайнер задерживается. Номер рейса — ZF2828.
Обновлено в 20:31 по мск. Самолет успешно приземлился в пункте назначения. В полете он пробыл около 9 часов.
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