Самолет из Таиланда подал сигнал тревоги при заходе на посадку в Уфе

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Самолет, следующий рейсом Таиланд-Уфа, подал сигнал тревоги при заходе на посадку
Самолет, следующий рейсом Таиланд-Уфа, подал сигнал тревоги при заходе на посадку Фото:

Самолет из Районга (Таиланд) подал сигнал тревоги при посадке в аэропорту Уфы. Через несколько минут после этого он отключил транспондер — устройство, по которому диспетчеры и экипажи других бортов могут увидеть данный самолет.

Самолет Boeing 767-3Y0(ER) компании Azur Air, находясь на высоте 3,5 тысячи метров, после девяти часов полета подал сигнал общей тревоги, а через несколько минут отключил транспондер, следует из информации, опубликованной на интернет-сервисе полетов самолетов Flightradar. При этом, согласно онлайн-табло аэропорта, авиалайнер задерживается. Номер рейса — ZF2828.

Обновлено в 20:31 по мск. Самолет успешно приземлился в пункте назначения. В полете он пробыл около 9 часов. 

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Самолет из Районга (Таиланд) подал сигнал тревоги при посадке в аэропорту Уфы. Через несколько минут после этого он отключил транспондер — устройство, по которому диспетчеры и экипажи других бортов могут увидеть данный самолет. Самолет Boeing 767-3Y0(ER) компании Azur Air, находясь на высоте 3,5 тысячи метров, после девяти часов полета подал сигнал общей тревоги, а через несколько минут отключил транспондер, следует из информации, опубликованной на интернет-сервисе полетов самолетов Flightradar. При этом, согласно онлайн-табло аэропорта, авиалайнер задерживается. Номер рейса — ZF2828. Обновлено в 20:31 по мск. Самолет успешно приземлился в пункте назначения. В полете он пробыл около 9 часов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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