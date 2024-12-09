09 декабря 2024

Губернатор Тюменской области поблагодарил жителей, позвонивших военнослужащим

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Моор рад, что многие бойцы СВО и их семьи услышали сегодня слова признательности
Моор рад, что многие бойцы СВО и их семьи услышали сегодня слова признательности Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил благодарность жителям, которые подключились к «Марафону звонков героям». С помощью неравнодушных граждан многие бойцы и их семьи услышали сегодня поздравления и слова признательности.

«Благодарю всех, кто присоединился к „Марафону звонков героям“. Сегодня многие бойцы и их родные услышали слова признательности», — написал Моор в своем telegram-канале.

Идея марафона возникла в ответ на письма от командиров подразделений, где служат тюменцы. Сам губернатор позвонил родителям бойца СВО из Казанского района.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил благодарность жителям, которые подключились к «Марафону звонков героям». С помощью неравнодушных граждан многие бойцы и их семьи услышали сегодня поздравления и слова признательности. «Благодарю всех, кто присоединился к „Марафону звонков героям“. Сегодня многие бойцы и их родные услышали слова признательности», — написал Моор в своем telegram-канале. Идея марафона возникла в ответ на письма от командиров подразделений, где служат тюменцы. Сам губернатор позвонил родителям бойца СВО из Казанского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...