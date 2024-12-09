Губернатор Тюменской области поблагодарил жителей, позвонивших военнослужащим

Моор рад, что многие бойцы СВО и их семьи услышали сегодня слова признательности
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил благодарность жителям, которые подключились к «Марафону звонков героям». С помощью неравнодушных граждан многие бойцы и их семьи услышали сегодня поздравления и слова признательности.
«Благодарю всех, кто присоединился к „Марафону звонков героям“. Сегодня многие бойцы и их родные услышали слова признательности», — написал Моор в своем telegram-канале.
Идея марафона возникла в ответ на письма от командиров подразделений, где служат тюменцы. Сам губернатор позвонил родителям бойца СВО из Казанского района.
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