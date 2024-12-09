Консультации Совбеза ООН по ситуации в Сирии, где развернулись ожесточенные бои между правительственными войсками и вооруженной оппозицией, прошли позитивно. Сейчас готовится совместный документ, который в ближайшие дни может быть опубликован, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.
«Мы говорили о необходимости выработки документа Советом. Сегодня никто к этому не был готов, но я думаю, что в ближайшие дни, и, надеюсь, скорее раньше, чем позже, мы это увидим», — сказал Небензя, чье выступление транслировал сайт ООН.
По его словам, документ обсуждался на закрытых консультациях, детали которых не разглашаются. Небензя заявил, что переговоры прошли позитивно.
В последнее время ситуация в Сирии обострилась, что связывают с попытками Запада отвлечь Россию от украинского направления. В этом контексте Москва активизировала дипломатические усилия, в частности, через переговоры президента РФ Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана, направленные на сдерживание террористической активности и восстановление стабильности в регионе.
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