09 декабря 2024

Небензя сообщил о документе по Сирии, который готовит Совбез ООН

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Документ по Сирии обсуждался на закрытых консультациях, сказал Небензя
Документ по Сирии обсуждался на закрытых консультациях, сказал Небензя Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Консультации Совбеза ООН по ситуации в Сирии, где развернулись ожесточенные бои между правительственными войсками и вооруженной оппозицией, прошли позитивно. Сейчас готовится совместный документ, который в ближайшие дни может быть опубликован, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

«Мы говорили о необходимости выработки документа Советом. Сегодня никто к этому не был готов, но я думаю, что в ближайшие дни, и, надеюсь, скорее раньше, чем позже, мы это увидим», — сказал Небензя, чье выступление транслировал сайт ООН.

По его словам, документ обсуждался на закрытых консультациях, детали которых не разглашаются. Небензя заявил, что переговоры прошли позитивно.

В последнее время ситуация в Сирии обострилась, что связывают с попытками Запада отвлечь Россию от украинского направления. В этом контексте Москва активизировала дипломатические усилия, в частности, через переговоры президента РФ Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана, направленные на сдерживание террористической активности и восстановление стабильности в регионе.

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Консультации Совбеза ООН по ситуации в Сирии, где развернулись ожесточенные бои между правительственными войсками и вооруженной оппозицией, прошли позитивно. Сейчас готовится совместный документ, который в ближайшие дни может быть опубликован, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. «Мы говорили о необходимости выработки документа Советом. Сегодня никто к этому не был готов, но я думаю, что в ближайшие дни, и, надеюсь, скорее раньше, чем позже, мы это увидим», — сказал Небензя, чье выступление транслировал сайт ООН. По его словам, документ обсуждался на закрытых консультациях, детали которых не разглашаются. Небензя заявил, что переговоры прошли позитивно. В последнее время ситуация в Сирии обострилась, что связывают с попытками Запада отвлечь Россию от украинского направления. В этом контексте Москва активизировала дипломатические усилия, в частности, через переговоры президента РФ Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана, направленные на сдерживание террористической активности и восстановление стабильности в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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