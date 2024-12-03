03 декабря 2024

Путин препятствует открытию второго фронта против России

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на поддержку турецкого лидера в решении сирийского кризиса
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на поддержку турецкого лидера в решении сирийского кризиса Фото:

Президент РФ Владимир Путин препятствует открытию США второго фронта против России. По мнению директора Института стратегических оценок Сергея Ознобищева, этим обусловлен телефонный разговор Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 3 декабря.

«Подробно рассмотрена резко обострившаяся ситуация в Сирии. Владимир Путин акцентировал необходимость скорейшего прекращения террористической агрессии против сирийского государства со стороны радикальных группировок и оказания всемерной поддержки усилиям законных властей по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны, в частности, и с использованием имеющихся у Анкары возможностей в регионе», — сообщили в Кремле.

По информации пресс-службы президента РФ, Путин и Эрдоган «высказались за укрепление взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса». «Отмечено ключевое значение дальнейшей плотной координации России, Турции и Ирана в деле нормализации обстановки в Сирии», — говорится в сообщении.

Действительно, накануне, 2 декабря, Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Политолог Сергей Ознобищев связывает обострение ситуации в Сирии и наступление боевиков на севере страны с желанием Запада оттянуть силы России с украинского трека.

«Очевидно, что Западу надо разорвать Россию на несколько фронтов. Для нас сейчас важно развивать наступление и закреплять успех на украинском направлении. Поэтому в Сирии мы не можем присутствовать и вести боевые действия в полную силу. Поэтому нужна поддержка — военная, материальная, в живой силе со стороны наших партнеров в регионе, чтобы Турция и Иран помогли пресечь действия боевиков в Сирии», — пояснил Ознобищев.

По его словам, Турция и Иран — непосредственные соседи Сирии, партнеры России по поддержанию порядка в этой стране, где у РФ с 2015 года есть своя военная база. «Это наши стратегические партнеры. Поэтому мы вместе помогаем Сирии в разрешении конфликта в рамках „Астанинского формата“», — отметил Ознобищев.

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Президент РФ Владимир Путин препятствует открытию США второго фронта против России. По мнению директора Института стратегических оценок Сергея Ознобищева, этим обусловлен телефонный разговор Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 3 декабря. «Подробно рассмотрена резко обострившаяся ситуация в Сирии. Владимир Путин акцентировал необходимость скорейшего прекращения террористической агрессии против сирийского государства со стороны радикальных группировок и оказания всемерной поддержки усилиям законных властей по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны, в частности, и с использованием имеющихся у Анкары возможностей в регионе», — сообщили в Кремле. Действительно, накануне, 2 декабря, Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Политолог Сергей Ознобищев связывает обострение ситуации в Сирии и наступление боевиков на севере страны с желанием Запада оттянуть силы России с украинского трека. По его словам, Турция и Иран — непосредственные соседи Сирии, партнеры России по поддержанию порядка в этой стране, где у РФ с 2015 года есть своя военная база. «Это наши стратегические партнеры. Поэтому мы вместе помогаем Сирии в разрешении конфликта в рамках „Астанинского формата“», — отметил Ознобищев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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