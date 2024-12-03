Путин препятствует открытию второго фронта против России

Президент РФ Владимир Путин препятствует открытию США второго фронта против России. По мнению директора Института стратегических оценок Сергея Ознобищева, этим обусловлен телефонный разговор Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 3 декабря.
«Подробно рассмотрена резко обострившаяся ситуация в Сирии. Владимир Путин акцентировал необходимость скорейшего прекращения террористической агрессии против сирийского государства со стороны радикальных группировок и оказания всемерной поддержки усилиям законных властей по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны, в частности, и с использованием имеющихся у Анкары возможностей в регионе», — сообщили в Кремле.
По информации пресс-службы президента РФ, Путин и Эрдоган «высказались за укрепление взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса». «Отмечено ключевое значение дальнейшей плотной координации России, Турции и Ирана в деле нормализации обстановки в Сирии», — говорится в сообщении.
Действительно, накануне, 2 декабря, Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Политолог Сергей Ознобищев связывает обострение ситуации в Сирии и наступление боевиков на севере страны с желанием Запада оттянуть силы России с украинского трека.
«Очевидно, что Западу надо разорвать Россию на несколько фронтов. Для нас сейчас важно развивать наступление и закреплять успех на украинском направлении. Поэтому в Сирии мы не можем присутствовать и вести боевые действия в полную силу. Поэтому нужна поддержка — военная, материальная, в живой силе со стороны наших партнеров в регионе, чтобы Турция и Иран помогли пресечь действия боевиков в Сирии», — пояснил Ознобищев.
По его словам, Турция и Иран — непосредственные соседи Сирии, партнеры России по поддержанию порядка в этой стране, где у РФ с 2015 года есть своя военная база. «Это наши стратегические партнеры. Поэтому мы вместе помогаем Сирии в разрешении конфликта в рамках „Астанинского формата“», — отметил Ознобищев.
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