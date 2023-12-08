Экономика Бизнес FT высказалась о работе Danone при племяннике Кадырова FT: руководство Danone при племяннике Кадырова выполняется профессионально 08 декабря 2023 в 14:58 Размер текста - 17 + Новое руководство ведет дела довольно профессионально, пишет FT Фото: Александр Мамаев © URA.RU Работу компании Danone под руководством племянника главы Чечни Рамзана Кадырова можно описать фразой «MBA без пистолетов». Об этом пишет газета Financial Times. «Новые топ-менеджеры ведут дела как MBA, довольно профессионально и без вытаскивания оружия и всего такого», — говорится в материале газеты. Там добавили, что прежнее руководство все еще активно участвует в операционной деятельности. Официальные контакты с главным офисом Danone в Париже поддерживаются для нормального функционирования предприятий. В новый совет директоров вошли несколько человек, связанных с Кадыровым, заключили в газете. Генеральным директором российской дочерней компании Danone стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. В октябре прошлого года Danone объявила о своем намерении выйти из бизнеса по производству растительных и молочных продуктов в России. Ранее иностранные доли компании были переданы во временное управление Росимущества под руководством президента России Владимира Путина. Работу компании Danone под руководством племянника главы Чечни Рамзана Кадырова можно описать фразой «MBA без пистолетов». Об этом пишет газета Financial Times. «Новые топ-менеджеры ведут дела как MBA, довольно профессионально и без вытаскивания оружия и всего такого», — говорится в материале газеты. Там добавили, что прежнее руководство все еще активно участвует в операционной деятельности. Официальные контакты с главным офисом Danone в Париже поддерживаются для нормального функционирования предприятий. В новый совет директоров вошли несколько человек, связанных с Кадыровым, заключили в газете. Генеральным директором российской дочерней компании Danone стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. В октябре прошлого года Danone объявила о своем намерении выйти из бизнеса по производству растительных и молочных продуктов в России. Ранее иностранные доли компании были переданы во временное управление Росимущества под руководством президента России Владимира Путина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям