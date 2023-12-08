FT высказалась о работе Danone при племяннике Кадырова

FT: руководство Danone при племяннике Кадырова выполняется профессионально
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Первый детский молочный завод Данон. Екатеринбург, станок, упаковка, механизм
Новое руководство ведет дела довольно профессионально, пишет FT Фото:

Работу компании Danone под руководством племянника главы Чечни Рамзана Кадырова можно описать фразой «MBA без пистолетов». Об этом пишет газета Financial Times.

«Новые топ-менеджеры ведут дела как MBA, довольно профессионально и без вытаскивания оружия и всего такого», — говорится в материале газеты. Там добавили, что прежнее руководство все еще активно участвует в операционной деятельности.

Официальные контакты с главным офисом Danone в Париже поддерживаются для нормального функционирования предприятий. В новый совет директоров вошли несколько человек, связанных с Кадыровым, заключили в газете.

Генеральным директором российской дочерней компании Danone стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. В октябре прошлого года Danone объявила о своем намерении выйти из бизнеса по производству растительных и молочных продуктов в России. Ранее иностранные доли компании были переданы во временное управление Росимущества под руководством президента России Владимира Путина.

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Работу компании Danone под руководством племянника главы Чечни Рамзана Кадырова можно описать фразой «MBA без пистолетов». Об этом пишет газета Financial Times. «Новые топ-менеджеры ведут дела как MBA, довольно профессионально и без вытаскивания оружия и всего такого», — говорится в материале газеты. Там добавили, что прежнее руководство все еще активно участвует в операционной деятельности. Официальные контакты с главным офисом Danone в Париже поддерживаются для нормального функционирования предприятий. В новый совет директоров вошли несколько человек, связанных с Кадыровым, заключили в газете. Генеральным директором российской дочерней компании Danone стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. В октябре прошлого года Danone объявила о своем намерении выйти из бизнеса по производству растительных и молочных продуктов в России. Ранее иностранные доли компании были переданы во временное управление Росимущества под руководством президента России Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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