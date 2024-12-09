Уральский полпред обратился к жителям ХМАО в день округа

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога поздравил югорчан с 94-летием со дня образования ХМАО. Полпред отметил округ как один самых сильных центров волонтерства.
«Округ активно растет, строится жилье, развиваются наука, технологии и промышленность. Отдельно хочу отметить успехи региона в добровольческой деятельности. Югра сегодня — один из самых сильных центров волонтерства, особенно весомы наработки югорских общественников в поддержке СВО. Дорогие жители Югры! Все, чем гордится сегодня регион — это результат вашего труда!», — передает слова Жоги пресс-служба полпреда президента РФ в УрФО.
В честь 94-летия ХМАО в округе организуют множество культурно-развлекательных мероприятий. В программе — спектакли, концерты, выставки, викторины. Куда сходить на день рождения округа — в афише URA.RU.
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