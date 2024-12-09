Кухарук поздравил югорчан с 94-летием ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил югорчан с годовщиной ХМАО. Округу исполнилось 94 года со дня образования.
«Наши деды и прадеды приняли решение именно здесь, в самом сердце страны, заложить фундамент нашего будущего. Сегодня мы видим результат их самоотверженного труда. Югра входит в число регионов-лидеров по многим показателям социально-экономического развития и качеству жизни. <…> Желаю региону развития и процветания. Крепкого здоровья и успехов вам, дорогие земляки», — говорит Кухарук в видеоролике, опубликованном в его telegram-канале.
С днем рождения округ и его жителей также поздравил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. Он отметил ХМАО как один самых сильных центров волонтерства.
В честь 94-летия ХМАО в округе организуют множество культурно-развлекательных мероприятий. В программе — спектакли, концерты, выставки, викторины. Куда сходить на день рождения округа — в афише URA.RU.
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