09 декабря 2024

Кухарук поздравил югорчан с 94-летием ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук пожелал округу развития и процветания
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук пожелал округу развития и процветания Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил югорчан с годовщиной ХМАО. Округу исполнилось 94 года со дня образования.

«Наши деды и прадеды приняли решение именно здесь, в самом сердце страны, заложить фундамент нашего будущего. Сегодня мы видим результат их самоотверженного труда. Югра входит в число регионов-лидеров по многим показателям социально-экономического развития и качеству жизни. <…> Желаю региону развития и процветания. Крепкого здоровья и успехов вам, дорогие земляки», — говорит Кухарук в видеоролике, опубликованном в его telegram-канале.

С днем рождения округ и его жителей также поздравил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. Он отметил ХМАО как один самых сильных центров волонтерства.

В честь 94-летия ХМАО в округе организуют множество культурно-развлекательных мероприятий. В программе — спектакли, концерты, выставки, викторины. Куда сходить на день рождения округа — в афише URA.RU.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил югорчан с годовщиной ХМАО. Округу исполнилось 94 года со дня образования. «Наши деды и прадеды приняли решение именно здесь, в самом сердце страны, заложить фундамент нашего будущего. Сегодня мы видим результат их самоотверженного труда. Югра входит в число регионов-лидеров по многим показателям социально-экономического развития и качеству жизни. <…> Желаю региону развития и процветания. Крепкого здоровья и успехов вам, дорогие земляки», — говорит Кухарук в видеоролике, опубликованном в его telegram-канале. С днем рождения округ и его жителей также поздравил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. Он отметил ХМАО как один самых сильных центров волонтерства. В честь 94-летия ХМАО в округе организуют множество культурно-развлекательных мероприятий. В программе — спектакли, концерты, выставки, викторины. Куда сходить на день рождения округа — в афише URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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