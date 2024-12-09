В Челябинске школьники два часа стоят на морозе из-за отмены автобуса

10 декабря 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Жители поселка Батуринский сообщили об отмене двух рейсов автобуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители поселка Батуринский под Еманжелинском в Челябинской области вынуждены по два часа стоять на морозе из-за отмены рейсов автобусов. Они требуют вернуть рейсы на 12:00 и на 15:30, так как на них всегда возвращались дети из челябинских школ и вузов. «Прошу оказать помощь в возвращении автобуса на 12:00 из Челябинска в поселок Батуринский хотя бы в будни. Дети учатся в городе и им приходится ждать час и даже два на морозе», — пишет жительница поселка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Другие жители поселка поддержали эту просьбу. Сельчане рассказали, что следующий рейс на 16:10 всегда переполнен, так как на этом автобусе возвращаются из города студенты. Дополнительные рейсы, как это было раньше, позволили бы разгрузить автобус на 16:10. URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Еманжелинска. Ответ будет опубликован после его получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселка Батуринский под Еманжелинском в Челябинской области вынуждены по два часа стоять на морозе из-за отмены рейсов автобусов. Они требуют вернуть рейсы на 12:00 и на 15:30, так как на них всегда возвращались дети из челябинских школ и вузов. «Прошу оказать помощь в возвращении автобуса на 12:00 из Челябинска в поселок Батуринский хотя бы в будни. Дети учатся в городе и им приходится ждать час и даже два на морозе», — пишет жительница поселка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Другие жители поселка поддержали эту просьбу. Сельчане рассказали, что следующий рейс на 16:10 всегда переполнен, так как на этом автобусе возвращаются из города студенты. Дополнительные рейсы, как это было раньше, позволили бы разгрузить автобус на 16:10. URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Еманжелинска. Ответ будет опубликован после его получения.