09 декабря 2024

В Перми транспорт пропал с карт. Видео

В Перми произошел сбой в работе приложения для оплаты проезда
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В приложении для оплаты проезда в Перми не видно автобусы и трамваи
В приложении для оплаты проезда в Перми не видно автобусы и трамваи Фото:

Утром транспорт пропал с карты в приложении для оплаты проезда «Транспортная карта Пермь». Об этом URA.RU сообщили читатели.

«На карте не отображается ни один транспорт. Автоматом не определяет транспорт при оплате по QR-коду и по Bluetooth. Выдает список всех маршрутов», — рассказала URA.RU пермячка Ксения.

URA.RU отправило запрос в департамент транспорта Перми. Ответ на него ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Утром транспорт пропал с карты в приложении для оплаты проезда «Транспортная карта Пермь». Об этом URA.RU сообщили читатели. «На карте не отображается ни один транспорт. Автоматом не определяет транспорт при оплате по QR-коду и по Bluetooth. Выдает список всех маршрутов», — рассказала URA.RU пермячка Ксения. URA.RU отправило запрос в департамент транспорта Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...