В приложении для оплаты проезда в Перми не видно автобусы и трамваи
Утром транспорт пропал с карты в приложении для оплаты проезда «Транспортная карта Пермь». Об этом URA.RU сообщили читатели.
«На карте не отображается ни один транспорт. Автоматом не определяет транспорт при оплате по QR-коду и по Bluetooth. Выдает список всех маршрутов», — рассказала URA.RU пермячка Ксения.
URA.RU отправило запрос в департамент транспорта Перми. Ответ на него ожидается.
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