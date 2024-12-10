ВСУ пытались атаковать аэродром Саратова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ попытались атаковать аэропорт в Саратове с помощью БЛПА, сообщил Бусаргин
ВСУ попытались атаковать аэропорт в Саратове с помощью БЛПА, сообщил Бусаргин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 10 декабря российские системы ПВО пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военный аэродром Саратовской области с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Сегодня пресечена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидированы БПЛА. На месте работают все необходимые экстренные службы», — сообщил Бусаргин в telegram-канале

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Экстренные службы продолжают работу на месте инцидента.

ВСУ регулярно пытаются нанести удары по объектам на территории России. Ранее противник предпринял попытку нападения на полигон Капустин Яр, расположенный в Астраханской области. Российские системы ПВО сбили три украинских БПЛА, летящих к полигону.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 10 декабря российские системы ПВО пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военный аэродром Саратовской области с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. «Сегодня пресечена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидированы БПЛА. На месте работают все необходимые экстренные службы», — сообщил Бусаргин в telegram-канале.  По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Экстренные службы продолжают работу на месте инцидента. ВСУ регулярно пытаются нанести удары по объектам на территории России. Ранее противник предпринял попытку нападения на полигон Капустин Яр, расположенный в Астраханской области. Российские системы ПВО сбили три украинских БПЛА, летящих к полигону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...