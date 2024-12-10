ВСУ пытались атаковать аэродром Саратова

В ночь на 10 декабря российские системы ПВО пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военный аэродром Саратовской области с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«Сегодня пресечена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидированы БПЛА. На месте работают все необходимые экстренные службы», — сообщил Бусаргин в telegram-канале.
По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Экстренные службы продолжают работу на месте инцидента.
ВСУ регулярно пытаются нанести удары по объектам на территории России. Ранее противник предпринял попытку нападения на полигон Капустин Яр, расположенный в Астраханской области. Российские системы ПВО сбили три украинских БПЛА, летящих к полигону.
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