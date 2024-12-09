Shot: ВСУ снова атаковали астраханский полигон, откуда запускают «Орешник»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили повторную попытку атаки на полигон Капустин Яр в Астраханской области, который использовался для запуска новой ракетной системы «Орешник». Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«На пути к нему [полигону Капустин Яр] накануне уничтожили три вражеских беспилотника. Первый сбит около 05:30 утра, ещё два — около 08:30», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что, предположительно, БПЛА были отправлены с территории Днепропетровской области. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать происшествие. Ответ ожидается.
Ранее ВСУ уже пытались атаковать российский полигон Капустин Яр. Однако системы противовоздушной обороны успешно перехватили украинский дрон. В связи с этим инцидентом, Андрей Колесник, член комитета Государственной Думы по вопросам обороны, заявил о необходимости проведения ответной операции.
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