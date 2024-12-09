09 декабря 2024

В Тюмени предложили переименовать один из театров

В Тюмени захотели переименовать театр «Ангажемент» в честь Леонида Окунева
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Леонид Окунев ушел из жизни 8 сентября
Леонид Окунев ушел из жизни 8 сентября Фото:

Тюменский молодежный театр имени В . С . Загоруйко «Ангажемент» предложили переименовать в честь второго его основателя — ушедшего из жизни актера и директора учреждения Леонида Окунева. Об этом URA.RU сообщил читатель агентства.

«В департамент культуры Тюменской области поступило обращение о переименовании молодежного театра имени В .С . Загоруйко „Ангажемент“ в честь скончавшегося в сентябре директора Леонида Окунева. 10 декабря в театре прошло собрание коллектива по этому поводу», — рассказал читатель URA.RU.

На встрече присутствовал журналист агентства. Как сообщила корреспондент, семья Леонида Григорьевича — сыновья и супруга, высказались против идеи об изменении названия театра, для которого Окунев являлся вторым основателем, наравне с Виктором Загоруйко. Память бывшего директора почтут иными способами: откроют мемориальную доску, назовут его именем сцену, а в скором времени покажут документальный спектакль.

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Тюменский молодежный театр имени В . С . Загоруйко «Ангажемент» предложили переименовать в честь второго его основателя — ушедшего из жизни актера и директора учреждения Леонида Окунева. Об этом URA.RU сообщил читатель агентства. «В департамент культуры Тюменской области поступило обращение о переименовании молодежного театра имени В .С . Загоруйко „Ангажемент“ в честь скончавшегося в сентябре директора Леонида Окунева. 10 декабря в театре прошло собрание коллектива по этому поводу», — рассказал читатель URA.RU. На встрече присутствовал журналист агентства. Как сообщила корреспондент, семья Леонида Григорьевича — сыновья и супруга, высказались против идеи об изменении названия театра, для которого Окунев являлся вторым основателем, наравне с Виктором Загоруйко. Память бывшего директора почтут иными способами: откроют мемориальную доску, назовут его именем сцену, а в скором времени покажут документальный спектакль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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