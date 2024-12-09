В Тюмени предложили переименовать один из театров

Тюменский молодежный театр имени В . С . Загоруйко «Ангажемент» предложили переименовать в честь второго его основателя — ушедшего из жизни актера и директора учреждения Леонида Окунева. Об этом URA.RU сообщил читатель агентства.
«В департамент культуры Тюменской области поступило обращение о переименовании молодежного театра имени В .С . Загоруйко „Ангажемент“ в честь скончавшегося в сентябре директора Леонида Окунева. 10 декабря в театре прошло собрание коллектива по этому поводу», — рассказал читатель URA.RU.
На встрече присутствовал журналист агентства. Как сообщила корреспондент, семья Леонида Григорьевича — сыновья и супруга, высказались против идеи об изменении названия театра, для которого Окунев являлся вторым основателем, наравне с Виктором Загоруйко. Память бывшего директора почтут иными способами: откроют мемориальную доску, назовут его именем сцену, а в скором времени покажут документальный спектакль.
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