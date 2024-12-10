Поднебесный стал подследственным: блогера обвиняют в изнасиловании школьницы

В Санкт-Петербурге состоится судебный процесс над блогером и лидером сообщества инцелов Алексеем Поднебесным, который обвиняется в изнасиловании 15-летней школьницы. Об этом сообщает.
«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Поднебесного. Он обвиняется в совершении полового сношения и развратных действий без применения насилия с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 134 УК РФ — 2 эпизода, ч.1 ст. 135 УК РФ — 2 эпизода)», — сообщает ГСУ в своем telegram-канале.
По результатам расследования установлено, что в период с 2 по 4 августа Поднебесный осуществил половые контакты с 15-летней девушкой. Инциденты произошли без использования физического насилия. По запросу следственных органов судом было решено взять подозреваемого под стражу. Уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением передадут в суд для детального рассмотрения.
Ранее Поднебесный был арестован по решению Смольнинского районного суда на основании обвинений в педофилии. Срок его пребывания в СИЗО назначили до 18 октября текущего года.
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