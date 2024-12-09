ЗАГС назвал самые популярные имена новорожденных курганцев

В ноябре 2024 года самыми популярными именами для новорожденных в Курганской области стали Артем и Екатерина. Эта информация основана на данных регистрационных органов Курганской области.
«Следующие по популярности имена среди новорожденных мальчиков и девочек в регионе — это Александр, Анна, Ева и Мария. В то время как Дмитрий и Виктория занимают третье место в рейтинге самых часто выбираемых имен для младенцев», — сообщается в информации ЗАГС.
В октябре 2024 года в Курганской области было замечено преобладание рождений мальчиков над девочками, а также выбор родителями более необычных и редких имен для своих детей, таких как Антон, Далимир и Арья. Однако уже в ноябре предпочтения курганцев изменились, и на первые места в рейтинге популярности вышли имена Артем и Екатерина, что отражает изменчивость моды на имена в регионе.
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