09 декабря 2024

ЗАГС назвал самые популярные имена новорожденных курганцев

В Курганской области детей чаще всего называли Артемами и Екатеринами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцам нравятся детские имена Артем и Катя
Курганцам нравятся детские имена Артем и Катя Фото:

В ноябре 2024 года самыми популярными именами для новорожденных в Курганской области стали Артем и Екатерина. Эта информация основана на данных регистрационных органов Курганской области.

«Следующие по популярности имена среди новорожденных мальчиков и девочек в регионе — это Александр, Анна, Ева и Мария. В то время как Дмитрий и Виктория занимают третье место в рейтинге самых часто выбираемых имен для младенцев», — сообщается в информации ЗАГС.

В октябре 2024 года в Курганской области было замечено преобладание рождений мальчиков над девочками, а также выбор родителями более необычных и редких имен для своих детей, таких как Антон, Далимир и Арья. Однако уже в ноябре предпочтения курганцев изменились, и на первые места в рейтинге популярности вышли имена Артем и Екатерина, что отражает изменчивость моды на имена в регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ноябре 2024 года самыми популярными именами для новорожденных в Курганской области стали Артем и Екатерина. Эта информация основана на данных регистрационных органов Курганской области. «Следующие по популярности имена среди новорожденных мальчиков и девочек в регионе — это Александр, Анна, Ева и Мария. В то время как Дмитрий и Виктория занимают третье место в рейтинге самых часто выбираемых имен для младенцев», — сообщается в информации ЗАГС. В октябре 2024 года в Курганской области было замечено преобладание рождений мальчиков над девочками, а также выбор родителями более необычных и редких имен для своих детей, таких как Антон, Далимир и Арья. Однако уже в ноябре предпочтения курганцев изменились, и на первые места в рейтинге популярности вышли имена Артем и Екатерина, что отражает изменчивость моды на имена в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...