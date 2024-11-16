16 ноября 2024
15 ноября 2024

Имя Вера стало редким: в курганском ЗАГСе назвали самые необычные имена

Вера и Антон оказались самыми редкими именами среди курганских новорожденных
© Служба новостей «URA.RU»
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Имена Никита, Антон, Юлия или Тамара стали редкостью
Имена Никита, Антон, Юлия или Тамара стали редкостью Фото:

В Курганской области в октябре на свет появилось больше мальчиков, чем девочек. ЗАГС назвал самые редкие имена, которые родители выбирали в этом месяце своим новорожденным сыновьям и дочерям.

«Среди наиболее редких мужских имен оказались Антон, Далимир, Микаэль, Тарас, Идрис, Никита, Рамис и Тихон. Для малышек курганские родители реже всего выбирали такие имена, как: Вера, Данна, Арья, Зоя, Милада, Софи, Тамара и Юлия», — сообщает управление ЗАГС Курганской области.

Ранее URA.RU писало о том, какие имена оказались самыми популярными в курганских семьях, в которых случилось пополнение. Лидерство за Виками и Артемами.

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В Курганской области в октябре на свет появилось больше мальчиков, чем девочек. ЗАГС назвал самые редкие имена, которые родители выбирали в этом месяце своим новорожденным сыновьям и дочерям. «Среди наиболее редких мужских имен оказались Антон, Далимир, Микаэль, Тарас, Идрис, Никита, Рамис и Тихон. Для малышек курганские родители реже всего выбирали такие имена, как: Вера, Данна, Арья, Зоя, Милада, Софи, Тамара и Юлия», — сообщает управление ЗАГС Курганской области. Ранее URA.RU писало о том, какие имена оказались самыми популярными в курганских семьях, в которых случилось пополнение. Лидерство за Виками и Артемами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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