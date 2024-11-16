Имя Вера стало редким: в курганском ЗАГСе назвали самые необычные имена

В Курганской области в октябре на свет появилось больше мальчиков, чем девочек. ЗАГС назвал самые редкие имена, которые родители выбирали в этом месяце своим новорожденным сыновьям и дочерям.
«Среди наиболее редких мужских имен оказались Антон, Далимир, Микаэль, Тарас, Идрис, Никита, Рамис и Тихон. Для малышек курганские родители реже всего выбирали такие имена, как: Вера, Данна, Арья, Зоя, Милада, Софи, Тамара и Юлия», — сообщает управление ЗАГС Курганской области.
Ранее URA.RU писало о том, какие имена оказались самыми популярными в курганских семьях, в которых случилось пополнение. Лидерство за Виками и Артемами.
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