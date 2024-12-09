09 декабря 2024

У борца с коррупцией из Нижнего Тагила нашли дорогущую квартиру за границей и Lexus

В Нижнем Тагиле у полицейского обнаружили квартиру за рубежом и Lexus
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Ханты-Мансийск, логотип, лексус, lexus
Иномарку и квартиру передали в доход государства (архивное фото) Фото:

У начальника отделения по выявлению преступлений на потребрынке и противодействия коррупции МУ МВД «Нижнетагильское» нашли две квартиры, одна из которых за рубежом, и Lexus RX 300. Мужчина не смог доказать законность их покупки и был уволен со службы. Теперь в отношении него расследуют уголовное дело по нескольким статьям, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Экс-начальник отделения по выявлению преступлений на потребительском рынке, в сферах интеллектуальной собственности, оборота подакцизных товаров и агропромышленном комплексе отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России „Нижнетагильское“ с 2020 по 2023 годы на средства, законность получения которых не подтверждена, приобрел Lexus RX 300, по квартире в Нижнем Тагиле и за рубежом», — пояснили в ведомстве. Имущество он записал на свою знакомую.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, обратив в доход государства иномарку и квартиру в Нижнем Тагиле. С фигуранта также взыскан эквивалент стоимости квартиры за границей на сумму более 9,5 миллиона рублей. Правоохранители контролируют ход расследования дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У начальника отделения по выявлению преступлений на потребрынке и противодействия коррупции МУ МВД «Нижнетагильское» нашли две квартиры, одна из которых за рубежом, и Lexus RX 300. Мужчина не смог доказать законность их покупки и был уволен со службы. Теперь в отношении него расследуют уголовное дело по нескольким статьям, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Экс-начальник отделения по выявлению преступлений на потребительском рынке, в сферах интеллектуальной собственности, оборота подакцизных товаров и агропромышленном комплексе отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России „Нижнетагильское“ с 2020 по 2023 годы на средства, законность получения которых не подтверждена, приобрел Lexus RX 300, по квартире в Нижнем Тагиле и за рубежом», — пояснили в ведомстве. Имущество он записал на свою знакомую. Суд удовлетворил иск прокуратуры, обратив в доход государства иномарку и квартиру в Нижнем Тагиле. С фигуранта также взыскан эквивалент стоимости квартиры за границей на сумму более 9,5 миллиона рублей. Правоохранители контролируют ход расследования дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...