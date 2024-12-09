У борца с коррупцией из Нижнего Тагила нашли дорогущую квартиру за границей и Lexus

У начальника отделения по выявлению преступлений на потребрынке и противодействия коррупции МУ МВД «Нижнетагильское» нашли две квартиры, одна из которых за рубежом, и Lexus RX 300. Мужчина не смог доказать законность их покупки и был уволен со службы. Теперь в отношении него расследуют уголовное дело по нескольким статьям, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Экс-начальник отделения по выявлению преступлений на потребительском рынке, в сферах интеллектуальной собственности, оборота подакцизных товаров и агропромышленном комплексе отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России „Нижнетагильское“ с 2020 по 2023 годы на средства, законность получения которых не подтверждена, приобрел Lexus RX 300, по квартире в Нижнем Тагиле и за рубежом», — пояснили в ведомстве. Имущество он записал на свою знакомую.
Суд удовлетворил иск прокуратуры, обратив в доход государства иномарку и квартиру в Нижнем Тагиле. С фигуранта также взыскан эквивалент стоимости квартиры за границей на сумму более 9,5 миллиона рублей. Правоохранители контролируют ход расследования дела.
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