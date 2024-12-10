Сколько в России было предотвращено терактов в 2024 году

В России нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников
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За год в России задержали более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, сообщил НАК
За год в России задержали более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, сообщил НАК Фото:

В 2024 году в России успешно нейтрализовано 38 и задержано более 1,7 тысячи бандитов и их пособников. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Силами правопорядка нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, пресечено около 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия», — говорится в сообщении НАК, передает РИА Новости. Там отметили, что только огнестрельного оружия изъятого у задержанных — свыше 100 тысяч единиц, взрывных устройств — более 5,5 тысячи.

Ранее в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова прошло совместное заседание НАК и ФОШ. На нем были подведены итоги работы в 2024 году, а также определены приоритетные направления деятельности на следующий год.

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В 2024 году в России успешно нейтрализовано 38 и задержано более 1,7 тысячи бандитов и их пособников. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). «Силами правопорядка нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, пресечено около 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия», — говорится в сообщении НАК, передает РИА Новости. Там отметили, что только огнестрельного оружия изъятого у задержанных — свыше 100 тысяч единиц, взрывных устройств — более 5,5 тысячи. Ранее в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова прошло совместное заседание НАК и ФОШ. На нем были подведены итоги работы в 2024 году, а также определены приоритетные направления деятельности на следующий год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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