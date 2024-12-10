Сколько в России было предотвращено терактов в 2024 году

В 2024 году в России успешно нейтрализовано 38 и задержано более 1,7 тысячи бандитов и их пособников. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
«Силами правопорядка нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, пресечено около 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия», — говорится в сообщении НАК, передает РИА Новости. Там отметили, что только огнестрельного оружия изъятого у задержанных — свыше 100 тысяч единиц, взрывных устройств — более 5,5 тысячи.
Ранее в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова прошло совместное заседание НАК и ФОШ. На нем были подведены итоги работы в 2024 году, а также определены приоритетные направления деятельности на следующий год.
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