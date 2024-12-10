В общежитии Екатеринбурга раздалась стрельба, пострадавшего нашли в луже крови

В Екатеринбурге 7 декабря в общежитии по улице Советской мужчина расстрелял из травматического пистолета 39-летнего оппонента, поругавшись с ним. Подробности инцидента URA.RU раскрыл источник.
«Вечером двое мужчин распивали спиртное на кухне первого этажа общежития. Внезапно между ними произошла словесная перепалка. Тогда фигурант достал пистолет, выстрелил дважды и скрылся. Затем в комнату вбежала жена потерпевшего и увидела его на полу в луже крови», — сказал собеседник агентства.
Пострадавшего отвезли в больницу №23. Он в реанимации. По данным УМВД РФ по Екатеринбургу, мужчина получил ранение в область шеи. Сыщики уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого. Он признался в содеянном, сообщили URA.RU в пресс-группе ведомства.
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