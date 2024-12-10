В общежитии Екатеринбурга раздалась стрельба, пострадавшего нашли в луже крови

10 декабря 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

ЧП произошло еще 7 декабря на улице Советской Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 7 декабря в общежитии по улице Советской мужчина расстрелял из травматического пистолета 39-летнего оппонента, поругавшись с ним. Подробности инцидента URA.RU раскрыл источник. «Вечером двое мужчин распивали спиртное на кухне первого этажа общежития. Внезапно между ними произошла словесная перепалка. Тогда фигурант достал пистолет, выстрелил дважды и скрылся. Затем в комнату вбежала жена потерпевшего и увидела его на полу в луже крови», — сказал собеседник агентства. Пострадавшего отвезли в больницу №23. Он в реанимации. По данным УМВД РФ по Екатеринбургу, мужчина получил ранение в область шеи. Сыщики уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого. Он признался в содеянном, сообщили URA.RU в пресс-группе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 7 декабря в общежитии по улице Советской мужчина расстрелял из травматического пистолета 39-летнего оппонента, поругавшись с ним. Подробности инцидента URA.RU раскрыл источник. «Вечером двое мужчин распивали спиртное на кухне первого этажа общежития. Внезапно между ними произошла словесная перепалка. Тогда фигурант достал пистолет, выстрелил дважды и скрылся. Затем в комнату вбежала жена потерпевшего и увидела его на полу в луже крови», — сказал собеседник агентства. Пострадавшего отвезли в больницу №23. Он в реанимации. По данным УМВД РФ по Екатеринбургу, мужчина получил ранение в область шеи. Сыщики уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого. Он признался в содеянном, сообщили URA.RU в пресс-группе ведомства.