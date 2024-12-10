В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области 11 декабря ожидается метель и штормовой ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Метель и ветер ждут тюменцев 11 декабря
Метель и ветер ждут тюменцев 11 декабря Фото:

В Тюменской области 11 декабря ожидаются снег, метель и штормовой ветер. Об этом URA.RU сообщили в управлении МЧС по региону.

«На юге Тюменской области 11 декабря будет облачно, местами умеренный снег, метель, ветер юго-западный 7-12 м/с , в отдельных районах порывы до 17 м/с . Температура ночью от -7 до -12, днем — от -4 до -9», — говорится в предупреждении от МЧС.

Непосредственно в Тюмени 11 декабря будет идти небольшой снег. Из-за ветра температура воздуха будет ощущаться как -12.

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В Тюменской области 11 декабря ожидаются снег, метель и штормовой ветер. Об этом URA.RU сообщили в управлении МЧС по региону. «На юге Тюменской области 11 декабря будет облачно, местами умеренный снег, метель, ветер юго-западный 7-12 м/с , в отдельных районах порывы до 17 м/с . Температура ночью от -7 до -12, днем — от -4 до -9», — говорится в предупреждении от МЧС. Непосредственно в Тюмени 11 декабря будет идти небольшой снег. Из-за ветра температура воздуха будет ощущаться как -12.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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