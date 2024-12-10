В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Метель и ветер ждут тюменцев 11 декабря
В Тюменской области 11 декабря ожидаются снег, метель и штормовой ветер. Об этом URA.RU сообщили в управлении МЧС по региону.
«На юге Тюменской области 11 декабря будет облачно, местами умеренный снег, метель, ветер юго-западный 7-12 м/с , в отдельных районах порывы до 17 м/с . Температура ночью от -7 до -12, днем — от -4 до -9», — говорится в предупреждении от МЧС.
Непосредственно в Тюмени 11 декабря будет идти небольшой снег. Из-за ветра температура воздуха будет ощущаться как -12.
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