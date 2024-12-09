Главный судебный пристав Пермского края Александр Малюшкин утвержден в должности

Александр Малюшкин сменил на посту руководителя ГУФССП по Прикамью Абдула Алаудинова
Руководитель ГУФССП по Пермскому краю Александр Малюшкин избавился от приставки «и.о ». Информация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц в ноябре.
«Александр Малюшкин в ноябре утвержден в должности, без приставки „и. о .“. По данным „СПАРК-Интерфакс“, изменения в ЕГРЮЛ внесены 18 ноября», — пишет «Ъ-Прикамье». До этого Малюшкин занимал аналогичную должность в Мурманской области.
От аналогичной приставки избавился и бывший главный судебный пристав Прикамья Абдул Алаудинов, переехавший в Ставропольский край. Алаудинов возглавлял пермское ведомство менее года.
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