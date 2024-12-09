09 декабря 2024

Главный судебный пристав Пермского края Александр Малюшкин утвержден в должности

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Александр Малюшкин сменил на посту руководителя ГУФССП по Прикамью Абдула Алаудинова
Александр Малюшкин сменил на посту руководителя ГУФССП по Прикамью Абдула Алаудинова Фото:

Руководитель ГУФССП по Пермскому краю Александр Малюшкин избавился от приставки «и.о ». Информация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц в ноябре.

«Александр Малюшкин в ноябре утвержден в должности, без приставки „и. о .“. По данным „СПАРК-Интерфакс“, изменения в ЕГРЮЛ внесены 18 ноября», — пишет «Ъ-Прикамье». До этого Малюшкин занимал аналогичную должность в Мурманской области.

От аналогичной приставки избавился и бывший главный судебный пристав Прикамья Абдул Алаудинов, переехавший в Ставропольский край. Алаудинов возглавлял пермское ведомство менее года.

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Руководитель ГУФССП по Пермскому краю Александр Малюшкин избавился от приставки «и.о ». Информация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц в ноябре. «Александр Малюшкин в ноябре утвержден в должности, без приставки „и. о .“. По данным „СПАРК-Интерфакс“, изменения в ЕГРЮЛ внесены 18 ноября», — пишет «Ъ-Прикамье». До этого Малюшкин занимал аналогичную должность в Мурманской области. От аналогичной приставки избавился и бывший главный судебный пристав Прикамья Абдул Алаудинов, переехавший в Ставропольский край. Алаудинов возглавлял пермское ведомство менее года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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