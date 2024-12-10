Депутат из ХМАО Барсов вошел в топ предпринимателей по версии Forbes

Депутат думы Сургута Евгений Барсов вошел в топ предпринимателей регионов России по версии журнала Forbes. Рейтинг включает бизнесменов, безвозмездно вкладывающихся в развитие регионов и улучшение в них качества жизни.
«Евгений Барсов свой путь в бизнесе начал в 1990-е с кооператива „Сто услуг“, который позже преобразовался в компанию „Сургутстройтрест“. В 49 лет Барсов выучился на пилота, купил Як-52 и построил в Сургуте собственный аэродром», — пишет Forbes.
Сын предпринимателя Иван также увлекается авиацией. Чтобы поддержать его Барсов-старший создал в 2013 году первую в России женскую пилотажную группу «Барсы». Во главе с Иваном летчицы стали известны не только в ХМАО, а и во всей стране.
Между тем, по данным агентства стратегических инициатив, ХМАО входит в топ-20 российских регионов по качеству жизни. По итогам 2023 года округ занял четвертое место.
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