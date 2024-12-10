Работники «РН-Юганскнефтегаза», дочернего предприятия «Роснефти», продают новогодние корпоративные подарки, полученные от компании. Объявления на торговых онлайн-площадках разместили жители Нефтеюганска, Сургута и Пыть-Яха.
«В подарке небольшой мешок конфет, деревянный конструктор — чайный домик, три настольных игры, подушка-кот для дороги и беспроводная зарядка. Продаю за 3000 рублей, куплю более нужный и полезный подарок для детей. К сожалению, старшему сыну такие подарки уже не интересны, а младший до них еще не дорос», — рассказал агентству URA.RU один из продавцов.
По наблюдениям агентства, некоторые сотрудники предпочитают продают наборы без конфет или обменивают их на подарки от других компаний. Цены на презенты варьируются от 2500 до 3300 рублей. По информации от источника URA.RU, в компании негативно относятся к продаже корпоративных подарков и просят не озвучивать название предприятия при размещении объявления.
Ранее URA.RU писало, что нефтяники продавали корпоративные подарки компаний «Лукойл», «Сургутнефтегаз». Цена наборов варьируется от 1000 до 3500 рублей.
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