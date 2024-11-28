В ХМАО выставили на продажу детские новогодние подарки, которые сотрудники «Лукойла» получают от предприятия. Продавец оценил праздничный набор в 3500 рублей.
«В комплект входят большая сумка с ярким узором, коробка со сладостями, портативная Bluetooth-колонка с подсветкой, трипод для телефона, набор для чистки гаджетов и игрушка-змейка. Цена за все — 3500 рублей», — сообщил URA.RU продавец.
Также на популярных торговых площадках в Сургуте появились мягкие игрушки-снеговики, аналогичные тем, что входили в состав подарков «Сургутнефтегаза». «И почему было столько недовольных подарку от „Сургутнефтегаза“? Вот за снеговика 1600 хотят», — пишут в группе «Мамочки Сургута I Афиша» в социальной сети «ВКонтакте».
Сумки от прошлогодних подарков тоже пошли на продажу. За пустые рюкзаки компаний «Лукойл-Западная Сибирь», «Газпром трансгаз Сургут» нефтяники просят от 100 до 800 рублей.
Ранее URA.RU писало, что работники ПАО «Сургутнефтегаз» начали получать детские подарки к Новому году. В презентах сладости, мягкая игрушка, игра и набор карточек с фотографиями объектов компании.
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