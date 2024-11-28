28 ноября 2024

Сотрудники «Лукойла» в ХМАО продают детские новогодние подарки от компании. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтяники ХМАО начали распродавать детские новогодние подарки от компаний
Нефтяники ХМАО начали распродавать детские новогодние подарки от компаний Фото:

В ХМАО выставили на продажу детские новогодние подарки, которые сотрудники «Лукойла» получают от предприятия. Продавец оценил праздничный набор в 3500 рублей.

«В комплект входят большая сумка с ярким узором, коробка со сладостями, портативная Bluetooth-колонка с подсветкой, трипод для телефона, набор для чистки гаджетов и игрушка-змейка. Цена за все — 3500 рублей», — сообщил URA.RU продавец.

Также на популярных торговых площадках в Сургуте появились мягкие игрушки-снеговики, аналогичные тем, что входили в состав подарков «Сургутнефтегаза». «И почему было столько недовольных подарку от „Сургутнефтегаза“? Вот за снеговика 1600 хотят», — пишут в группе «Мамочки Сургута I Афиша» в социальной сети «ВКонтакте».

Сумки от прошлогодних подарков тоже пошли на продажу. За пустые рюкзаки компаний «Лукойл-Западная Сибирь», «Газпром трансгаз Сургут» нефтяники просят от 100 до 800 рублей.

Ранее URA.RU писало, что работники ПАО «Сургутнефтегаз» начали получать детские подарки к Новому году. В презентах сладости, мягкая игрушка, игра и набор карточек с фотографиями объектов компании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО выставили на продажу детские новогодние подарки, которые сотрудники «Лукойла» получают от предприятия. Продавец оценил праздничный набор в 3500 рублей. «В комплект входят большая сумка с ярким узором, коробка со сладостями, портативная Bluetooth-колонка с подсветкой, трипод для телефона, набор для чистки гаджетов и игрушка-змейка. Цена за все — 3500 рублей», — сообщил URA.RU продавец. Также на популярных торговых площадках в Сургуте появились мягкие игрушки-снеговики, аналогичные тем, что входили в состав подарков «Сургутнефтегаза». «И почему было столько недовольных подарку от „Сургутнефтегаза“? Вот за снеговика 1600 хотят», — пишут в группе «Мамочки Сургута I Афиша» в социальной сети «ВКонтакте». Сумки от прошлогодних подарков тоже пошли на продажу. За пустые рюкзаки компаний «Лукойл-Западная Сибирь», «Газпром трансгаз Сургут» нефтяники просят от 100 до 800 рублей. Ранее URA.RU писало, что работники ПАО «Сургутнефтегаз» начали получать детские подарки к Новому году. В презентах сладости, мягкая игрушка, игра и набор карточек с фотографиями объектов компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...