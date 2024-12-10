В ХМАО при пожаре в доме погиб мужчина

Силовики расследуют смерть югорчанина, тело которого нашли спасатели при тушении пожара в Нижневартовске. Для выяснения причин будет проведена судмедэкспертиза. Об этом сообщил Следственный комитет по ХМАО в своем telegram-канале.
«10 декабря 2024 года в следственный отдел по городу Нижневартовск поступило сообщение, что после ликвидации возгорания в одной из квартир дома 21а по улице Нефтяников спасателями было обнаружено тело мужчины, который проживал в квартире один. По данному факту проводится процессуальная проверка», — следует из сообщения.
Для установления причин смерти и самого пожара назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Предварительно, квартира могла загореться из-за курения в помещении.
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