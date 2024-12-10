Части россиян увеличат пенсионный стаж

Госдума включила в пенсионный стаж россиян период их работы на Украине с 1991 года до начала СВО. Это решение было принято во время пленарного заседания.
Трансляция заседания ведется на официальном сайте Госдумы. Законопроект принят сразу во втором и третьих чтениях, он вступит в силу с 1 июля 2025 года. Согласно ему, учитывается период работы на Украине, с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года, а также в ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022, и в Запорожской и Херсонской областях с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.
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