Части россиян увеличат пенсионный стаж

Период работы россиян на Украине включен в пенсионный стаж
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Период работы россиян на Украине с 1991 по 2022 года включен в пенсионный стаж
Период работы россиян на Украине с 1991 по 2022 года включен в пенсионный стаж Фото:

Госдума включила в пенсионный стаж россиян период их работы на Украине с 1991 года до начала СВО. Это решение было принято во время пленарного заседания.

Трансляция заседания ведется на официальном сайте Госдумы. Законопроект принят сразу во втором и третьих чтениях, он вступит в силу с 1 июля 2025 года. Согласно ему, учитывается период работы на Украине, с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года, а также в ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022, и в Запорожской и Херсонской областях с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

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Госдума включила в пенсионный стаж россиян период их работы на Украине с 1991 года до начала СВО. Это решение было принято во время пленарного заседания. Трансляция заседания ведется на официальном сайте Госдумы. Законопроект принят сразу во втором и третьих чтениях, он вступит в силу с 1 июля 2025 года. Согласно ему, учитывается период работы на Украине, с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года, а также в ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022, и в Запорожской и Херсонской областях с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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