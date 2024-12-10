Кухонная плита убила пенсионерку в Челябинске

В Челябинске пенсионерка скончалась вследствие электрического удара от кухонной индукционной плиты. Сейчас в произошедшем разбираются следователи, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону
«Следователем следственного отдела по Курчатовскому району города Челябинск устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По данным URA.RU, женщина скончалась на месте. На ее теле обнаружены сильные ожоги. На момент смерти ей было 68 лет.
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