Кухонная плита убила пенсионерку в Челябинске

10 декабря 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Женщина получила смертельный удар током от индукционной плиты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске пенсионерка скончалась вследствие электрического удара от кухонной индукционной плиты. Сейчас в произошедшем разбираются следователи, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону «Следователем следственного отдела по Курчатовскому району города Челябинск устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, женщина скончалась на месте. На ее теле обнаружены сильные ожоги. На момент смерти ей было 68 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске пенсионерка скончалась вследствие электрического удара от кухонной индукционной плиты. Сейчас в произошедшем разбираются следователи, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону «Следователем следственного отдела по Курчатовскому району города Челябинск устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, женщина скончалась на месте. На ее теле обнаружены сильные ожоги. На момент смерти ей было 68 лет.