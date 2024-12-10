Кухонная плита убила пенсионерку в Челябинске

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Женщина получила смертельный удар током от индукционной плиты Фото:

В Челябинске пенсионерка скончалась вследствие электрического удара от кухонной индукционной плиты. Сейчас в произошедшем разбираются следователи, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону

«Следователем следственного отдела по Курчатовскому району города Челябинск устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, женщина скончалась на месте. На ее теле обнаружены сильные ожоги. На момент смерти ей было 68 лет.

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В Челябинске пенсионерка скончалась вследствие электрического удара от кухонной индукционной плиты. Сейчас в произошедшем разбираются следователи, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону «Следователем следственного отдела по Курчатовскому району города Челябинск устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, женщина скончалась на месте. На ее теле обнаружены сильные ожоги. На момент смерти ей было 68 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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