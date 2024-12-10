Власти Пермского края предложили новые условия для награждения многодетных

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Многодетных будут отмечать краевыми и федеральными почетными знаками
Многодетных будут отмечать краевыми и федеральными почетными знаками Фото:

В Пермском крае власти предложили новые условия для награждения семей. Почетный знак «За достойное воспитание детей» смогут получить семьи с четырьмя, а не пятью детьми, как было ранее. Изменения в региональный закон о наградах внес глава Прикамья Дмитрий Махонин, говорится в telegram-канале законодательного собрания края.

«Предлагается учитывать наличие в семье четырех детей вместо пяти и в целях обеспечения последовательности награждения сначала осуществлять награждение родителей краевой наградой, а затем государственными наградами РФ, к примеру, медалью ордена „Родительская слава“», — поясняют в краевом парламенте.

Также предлагается изменить и саму форму почетного знака. Круглую медаль будут украшать аисты. Птицы символизируют родителей, стремящихся к сохранению домашнего очага. «Это традиционный образ защиты и дома. Также на знаке будет изображена ветвь яблони с восемью цветками», — добавляют в заксобрании Прикамья. Планируется, что законопроект будет рассмотрен на заседании краевого парламента в январе. В случае его принятия депутатами, награждать прикамцев почетным знаком будут в Международный день семьи (15 мая) и в День семьи, любви и верности (8 июля).

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В Пермском крае власти предложили новые условия для награждения семей. Почетный знак «За достойное воспитание детей» смогут получить семьи с четырьмя, а не пятью детьми, как было ранее. Изменения в региональный закон о наградах внес глава Прикамья Дмитрий Махонин, говорится в telegram-канале законодательного собрания края. «Предлагается учитывать наличие в семье четырех детей вместо пяти и в целях обеспечения последовательности награждения сначала осуществлять награждение родителей краевой наградой, а затем государственными наградами РФ, к примеру, медалью ордена „Родительская слава“», — поясняют в краевом парламенте. Также предлагается изменить и саму форму почетного знака. Круглую медаль будут украшать аисты. Птицы символизируют родителей, стремящихся к сохранению домашнего очага. «Это традиционный образ защиты и дома. Также на знаке будет изображена ветвь яблони с восемью цветками», — добавляют в заксобрании Прикамья. Планируется, что законопроект будет рассмотрен на заседании краевого парламента в январе. В случае его принятия депутатами, награждать прикамцев почетным знаком будут в Международный день семьи (15 мая) и в День семьи, любви и верности (8 июля).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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