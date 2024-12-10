Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за поломки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет посадили благополучно (архивное фото) Фото:

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Душанбе в Раменское (Московская область), вынужденно посадили на аэродроме Актобе (Казахстан) из-за неполадки с одним из двигателей. Информация об этом появилась в Telegram.

«При выполнении полета с самолета доложили о проблеме с правым двигателем. Командир судна принял решение о выполнении посадки на запасном аэродроме Актобе», — передает telegram-канал Aviaincident. Это произошло поздним вечером 9 декабря.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Там пояснили, что во время полета на судне сработала сигнализация о возможной неисправности двигателя, что стало поводом для посадки. В Актобе вылетела команда инженеров, а к пассажирам отправили резервный борт.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Душанбе в Раменское (Московская область), вынужденно посадили на аэродроме Актобе (Казахстан) из-за неполадки с одним из двигателей. Информация об этом появилась в Telegram. «При выполнении полета с самолета доложили о проблеме с правым двигателем. Командир судна принял решение о выполнении посадки на запасном аэродроме Актобе», — передает telegram-канал Aviaincident. Это произошло поздним вечером 9 декабря. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Там пояснили, что во время полета на судне сработала сигнализация о возможной неисправности двигателя, что стало поводом для посадки. В Актобе вылетела команда инженеров, а к пассажирам отправили резервный борт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...