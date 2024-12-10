Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за поломки

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Душанбе в Раменское (Московская область), вынужденно посадили на аэродроме Актобе (Казахстан) из-за неполадки с одним из двигателей. Информация об этом появилась в Telegram.
«При выполнении полета с самолета доложили о проблеме с правым двигателем. Командир судна принял решение о выполнении посадки на запасном аэродроме Актобе», — передает telegram-канал Aviaincident. Это произошло поздним вечером 9 декабря.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Там пояснили, что во время полета на судне сработала сигнализация о возможной неисправности двигателя, что стало поводом для посадки. В Актобе вылетела команда инженеров, а к пассажирам отправили резервный борт.
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