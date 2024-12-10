Пермские власти ответили комментатору Губерниеву, критиковавшему их работу

Минспорта Пермского края: ведущие спортсмены получают необходимое финансирование
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Дмитрий Губерниев в мессенджере высказывал претензии в адрес руководства минспорта Прикамья
Дмитрий Губерниев в мессенджере высказывал претензии в адрес руководства минспорта Прикамья Фото:

В Пермском крае ведущие спортсмены обеспечены финансированием в необходимом объеме. Региональные власти также обеспечивают их бесплатно спортивным снаряжением и оборудованием, оплачивают тренировки и платят зарплату. Такой ответ дали в минспорта Прикамья на заявление комментатора Дмитрия Губерниева.

«Для ведущих спортсменов, которые выступают за Пермский край, предусмотрены оплата тренировок, обмундирования и необходимого оборудования. Также профессиональным спортсменам выплачивается зарплата из средств краевого бюджета», — приводит газета «Звезда» комментарий министерства физкультуры и спорта Пермского края.

В свою очередь ректор Чайковской государственной академии физической культуры и спорта (ЧГАФКиЗ) Фанави Зекрин заочно согласился с Губерниевым. В беседе со «Звездой» сон огласился, что профессиональные спортсмены должны заниматься на федеральном комплексе «Снежинка» бесплатно.

Ранее Губерниев в своем telegram-канале «Реальный Губер» раскритиковал работу минспорта Пермского края. Он отметил, что почти все пермские профессиональные лыжники и биатлонисты «сбежали в другие регионы». Также, спортивный комментатор обратил внимание на ситуацию в Чайковском, где юные спортсмены вынуждены платить за занятия на комплексе «Снежинка».

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В Пермском крае ведущие спортсмены обеспечены финансированием в необходимом объеме. Региональные власти также обеспечивают их бесплатно спортивным снаряжением и оборудованием, оплачивают тренировки и платят зарплату. Такой ответ дали в минспорта Прикамья на заявление комментатора Дмитрия Губерниева. «Для ведущих спортсменов, которые выступают за Пермский край, предусмотрены оплата тренировок, обмундирования и необходимого оборудования. Также профессиональным спортсменам выплачивается зарплата из средств краевого бюджета», — приводит газета «Звезда» комментарий министерства физкультуры и спорта Пермского края. В свою очередь ректор Чайковской государственной академии физической культуры и спорта (ЧГАФКиЗ) Фанави Зекрин заочно согласился с Губерниевым. В беседе со «Звездой» сон огласился, что профессиональные спортсмены должны заниматься на федеральном комплексе «Снежинка» бесплатно. Ранее Губерниев в своем telegram-канале «Реальный Губер» раскритиковал работу минспорта Пермского края. Он отметил, что почти все пермские профессиональные лыжники и биатлонисты «сбежали в другие регионы». Также, спортивный комментатор обратил внимание на ситуацию в Чайковском, где юные спортсмены вынуждены платить за занятия на комплексе «Снежинка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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