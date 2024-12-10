Арестованный свердловский мэр сдает областное начальство

Задержание и арест главы Дегтярска Вадима Пильникова обернутся серьезными последствиями для свердловской политики. По данным URA.RU, подозреваемый во взятке чиновник дает показания на областных руководителей.
«Фигурируют громкие имена — в том числе некоторых членов правительства [региона]. Пильников утверждает, что кто-то получал откаты с госконтрактов в его городе», — передал собеседник.
Силовики пришли к Пильникову вечером 5 декабря. За неделю до этого в СИЗО отправили его заместителя по ЖКХ Андрея Ильина. Он, по версии следствия, подписал документы о приемке фактически не отремонтированного водовода. На допросе, утверждал другой источник URA.RU, Ильин признался, что дал Пильникову взятку новой Audi Q6, чтобы тот закрыл глаза на происходящее.
Сразу после ареста Пильникова Ильину изменили меру пресечения. Он сейчас под домашним арестом. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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