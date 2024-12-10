Въездная стела челябинского города прошла в финал конкурса на название лучшей в РФ

Въездная стела в Сатке прошла в финал конкурса Минстроя России

10 декабря 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Челябинцы поддержали стелу Сатки девятью тысячами голосов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Въездная стела в город Сатка Челябинской области прошла в финал федерального конкурса на звание лучшей в России. Об этом сообщил глава Саткинского муниципального округа Александр Глазков в своем аккаунте в социальной сети «Вконтакте». «Благодарим всех, кто поддержал в голосовании за лучшую стелу Сатку и Челябинскую область — мы в финале конкурса! Отдельная благодарность за огромное количество теплых слов в адрес нашего прекрасного города от тех, кто в нем жил, живет или бывает в гостях — для нас это очень дорого! Ждем финала», — написал Глазков. Голосование было объявлено в группе «ГородаМеняютсяДляНас» Минстроя России в соцсети «Вконтакте». В номинации «Входные группы общественных пространств» в финал конкурса от Уральского федерального округа прошла входная группа «Времена года», расположенная в городе Верхняя Тура. Ранее URA.RU сообщало, что стела на въезде в Сатку была включена в четверку лучших в УрФО и прошла в полуфинал конкурса. На первом этапе было подано более 500 заявок из 76 субъектов РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Въездная стела в город Сатка Челябинской области прошла в финал федерального конкурса на звание лучшей в России. Об этом сообщил глава Саткинского муниципального округа Александр Глазков в своем аккаунте в социальной сети «Вконтакте». «Благодарим всех, кто поддержал в голосовании за лучшую стелу Сатку и Челябинскую область — мы в финале конкурса! Отдельная благодарность за огромное количество теплых слов в адрес нашего прекрасного города от тех, кто в нем жил, живет или бывает в гостях — для нас это очень дорого! Ждем финала», — написал Глазков. Голосование было объявлено в группе «ГородаМеняютсяДляНас» Минстроя России в соцсети «Вконтакте». В номинации «Входные группы общественных пространств» в финал конкурса от Уральского федерального округа прошла входная группа «Времена года», расположенная в городе Верхняя Тура. Ранее URA.RU сообщало, что стела на въезде в Сатку была включена в четверку лучших в УрФО и прошла в полуфинал конкурса. На первом этапе было подано более 500 заявок из 76 субъектов РФ.