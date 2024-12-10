Въездная стела челябинского города прошла в финал конкурса на название лучшей в РФ

Въездная стела в Сатке прошла в финал конкурса Минстроя России
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Строительство автодороги М5. Росавтодор, Упрдор Южный Урал. Челябинск, стела, сатка, поворот на сатку
Челябинцы поддержали стелу Сатки девятью тысячами голосов Фото:

Въездная стела в город Сатка Челябинской области прошла в финал федерального конкурса на звание лучшей в России. Об этом сообщил глава Саткинского муниципального округа Александр Глазков в своем аккаунте в социальной сети «Вконтакте».

«Благодарим всех, кто поддержал в голосовании за лучшую стелу Сатку и Челябинскую область — мы в финале конкурса! Отдельная благодарность за огромное количество теплых слов в адрес нашего прекрасного города от тех, кто в нем жил, живет или бывает в гостях — для нас это очень дорого! Ждем финала», — написал Глазков.

Голосование было объявлено в группе «ГородаМеняютсяДляНас» Минстроя России в соцсети «Вконтакте». В номинации «Входные группы общественных пространств» в финал конкурса от Уральского федерального округа прошла входная группа «Времена года», расположенная в городе Верхняя Тура.

Ранее URA.RU сообщало, что стела на въезде в Сатку была включена в четверку лучших в УрФО и прошла в полуфинал конкурса. На первом этапе было подано более 500 заявок из 76 субъектов РФ.

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Въездная стела в город Сатка Челябинской области прошла в финал федерального конкурса на звание лучшей в России. Об этом сообщил глава Саткинского муниципального округа Александр Глазков в своем аккаунте в социальной сети «Вконтакте». «Благодарим всех, кто поддержал в голосовании за лучшую стелу Сатку и Челябинскую область — мы в финале конкурса! Отдельная благодарность за огромное количество теплых слов в адрес нашего прекрасного города от тех, кто в нем жил, живет или бывает в гостях — для нас это очень дорого! Ждем финала», — написал Глазков. Голосование было объявлено в группе «ГородаМеняютсяДляНас» Минстроя России в соцсети «Вконтакте». В номинации «Входные группы общественных пространств» в финал конкурса от Уральского федерального округа прошла входная группа «Времена года», расположенная в городе Верхняя Тура. Ранее URA.RU сообщало, что стела на въезде в Сатку была включена в четверку лучших в УрФО и прошла в полуфинал конкурса. На первом этапе было подано более 500 заявок из 76 субъектов РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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