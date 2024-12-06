06 декабря 2024

Въездная стела челябинского города борется за звание лучшей в России

Стела на въезде в Сатку Челябинской области вошла в четверку лучших в УрФО
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство автодороги М5. Росавтодор, Упрдор Южный Урал. Челябинск, стела, сатка, поворот на сатку
Новую стелу на въезде в Сатку установили осенью 2020 года Фото:

Стела на въезде в Сатку Челябинской области с федеральной трассы М-5 «Урал» поборется за звание лучшей в стране. Она стала полуфиналистом конкурса для регионов Уральского федерального округа.

«Сатка вышла в полуфинал Всероссийского конкурса „Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств“. Всего на первый этап подано более 500 заявок из 76 субъектов Российской Федерации», — сообщил официальный telegram-канал администрации города.

Конструкция вошла в список из четырех объектов, выдвинутых на народное голосование. Поучаствовать в нем можно в группе «ГородаМеняютсяДляНас» во «ВКонтакте». За первый час опроса саткинская стела набрала более 600 голосов — около 80 процентов от общего числа. Конкурентами челябинцам стали объекты в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах, а также в Свердловской области.

Новый столб на въезде в город появился осенью 2020 года. На объекте указано название города и данные о его основании.

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Стела на въезде в Сатку Челябинской области с федеральной трассы М-5 «Урал» поборется за звание лучшей в стране. Она стала полуфиналистом конкурса для регионов Уральского федерального округа. «Сатка вышла в полуфинал Всероссийского конкурса „Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств“. Всего на первый этап подано более 500 заявок из 76 субъектов Российской Федерации», — сообщил официальный telegram-канал администрации города. Конструкция вошла в список из четырех объектов, выдвинутых на народное голосование. Поучаствовать в нем можно в группе «ГородаМеняютсяДляНас» во «ВКонтакте». За первый час опроса саткинская стела набрала более 600 голосов — около 80 процентов от общего числа. Конкурентами челябинцам стали объекты в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах, а также в Свердловской области. Новый столб на въезде в город появился осенью 2020 года. На объекте указано название города и данные о его основании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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