Развлечения Интересное Въездная стела челябинского города борется за звание лучшей в России Стела на въезде в Сатку Челябинской области вошла в четверку лучших в УрФО 07 декабря 2024 в 16:34 Размер текста - 17 + Новую стелу на въезде в Сатку установили осенью 2020 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стела на въезде в Сатку Челябинской области с федеральной трассы М-5 «Урал» поборется за звание лучшей в стране. Она стала полуфиналистом конкурса для регионов Уральского федерального округа. «Сатка вышла в полуфинал Всероссийского конкурса „Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств“. Всего на первый этап подано более 500 заявок из 76 субъектов Российской Федерации», — сообщил официальный telegram-канал администрации города. Конструкция вошла в список из четырех объектов, выдвинутых на народное голосование. Поучаствовать в нем можно в группе «ГородаМеняютсяДляНас» во «ВКонтакте». За первый час опроса саткинская стела набрала более 600 голосов — около 80 процентов от общего числа. Конкурентами челябинцам стали объекты в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах, а также в Свердловской области. Новый столб на въезде в город появился осенью 2020 года. На объекте указано название города и данные о его основании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Стела на въезде в Сатку Челябинской области с федеральной трассы М-5 «Урал» поборется за звание лучшей в стране. Она стала полуфиналистом конкурса для регионов Уральского федерального округа. «Сатка вышла в полуфинал Всероссийского конкурса „Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств“. Всего на первый этап подано более 500 заявок из 76 субъектов Российской Федерации», — сообщил официальный telegram-канал администрации города. Конструкция вошла в список из четырех объектов, выдвинутых на народное голосование. Поучаствовать в нем можно в группе «ГородаМеняютсяДляНас» во «ВКонтакте». За первый час опроса саткинская стела набрала более 600 голосов — около 80 процентов от общего числа. Конкурентами челябинцам стали объекты в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах, а также в Свердловской области. Новый столб на въезде в город появился осенью 2020 года. На объекте указано название города и данные о его основании. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям