Въездная стела челябинского города борется за звание лучшей в России

Стела на въезде в Сатку Челябинской области с федеральной трассы М-5 «Урал» поборется за звание лучшей в стране. Она стала полуфиналистом конкурса для регионов Уральского федерального округа.
«Сатка вышла в полуфинал Всероссийского конкурса „Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств“. Всего на первый этап подано более 500 заявок из 76 субъектов Российской Федерации», — сообщил официальный telegram-канал администрации города.
Конструкция вошла в список из четырех объектов, выдвинутых на народное голосование. Поучаствовать в нем можно в группе «ГородаМеняютсяДляНас» во «ВКонтакте». За первый час опроса саткинская стела набрала более 600 голосов — около 80 процентов от общего числа. Конкурентами челябинцам стали объекты в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах, а также в Свердловской области.
Новый столб на въезде в город появился осенью 2020 года. На объекте указано название города и данные о его основании.
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