ВСУ атаковали дальнобойным высокоточным оружием Енакиево: что это за город

Вооруженные силы Украины нанесли удар по окраинам города Енакиево в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. Город сегодня активно восстанавливается при посредстве ленинградской области, он является небольшим промышленным центром. Подробности об атаке ВСУ, а также о самом Енакиево — в материале URA.RU.
ВСУ ударили дальнобойными ракетами близ Енакиево
Армия Украины нанесла удар по окраинам города Енакиево, используя высокоточное дальнобойное оружие, глава ДНР Денис Пушилин сообщил об этом в своем telegram-канале. «Дальнобойным высокоточным вооружением враг атаковал окраины Енакиево. Для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки», — сказал политик.
В результате атаки, по его словам, жертв удалось избежать. Однако один житель получил тяжелое ранение от взрывоопасного предмета, сброшенного с беспилотника ВФУ.
Стратегическое значение Енакиево
Енакиево является значимым промышленным центром, включающим добычу каменного угля, металлургическую промышленность (Енакиевский металлургический завод), производство стройматериалов, машиностроение и металлообработку. Также в городе развита пищевая промышленность.
Восстановление Енакиево
Ленинградская область активно участвует в восстановлении инфраструктуры Енакиево. По данным пресс-службы правительства региона, в 2024 году были выполнены все запланированные проекты. Так, например, Ленобласть восстановила семь улиц общей протяженностью более 35 километров.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отмечал, что программа на 2025–2027 годы уже сверстана и включает ремонт школ, дорог, канализационной сети и систем водоснабжения. Эти меры направлены на улучшение жизни местного населения и поддержание социальной инфраструктуры.
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