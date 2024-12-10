Многодетная жительница Пермского края осуждена за насилие над своими детьми

Соликамский городской суд вынес приговор многодетной местной жительнице. Женщину признали виновной в нанесении побоев своим детям. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«Суд выяснил, что женщина, которая уже дважды была наказана за побои, в марте 2024 года, будучи пьяной, нанесла своим двум дочерям и сыну много травм по разным частям тела из-за незначительного повода», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
За совершенное преступление суд приговорил женщину к трем месяцам исправительных работ. У осужденной также будут удерживать 10 процентов из заработка в пользу государства. Кроме того, суд удовлетворил требования прокурора, заявленные в интересах несовершеннолетних потерпевших о компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермский районный суд вынес приговор ранее неоднократно судимому местному жителю по делу об избиении полицейского. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
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