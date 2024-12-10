10 декабря 2024

Многодетная жительница Пермского края осуждена за насилие над своими детьми

Жительница Соликамска получила три месяца исправительных работ за побои детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мать била своих детей из-за незначительных причин
Мать била своих детей из-за незначительных причин Фото:

Соликамский городской суд вынес приговор многодетной местной жительнице. Женщину признали виновной в нанесении побоев своим детям. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Суд выяснил, что женщина, которая уже дважды была наказана за побои, в марте 2024 года, будучи пьяной, нанесла своим двум дочерям и сыну много травм по разным частям тела из-за незначительного повода», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

За совершенное преступление суд приговорил женщину к трем месяцам исправительных работ. У осужденной также будут удерживать 10 процентов из заработка в пользу государства. Кроме того, суд удовлетворил требования прокурора, заявленные в интересах несовершеннолетних потерпевших о компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермский районный суд вынес приговор ранее неоднократно судимому местному жителю по делу об избиении полицейского. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

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Соликамский городской суд вынес приговор многодетной местной жительнице. Женщину признали виновной в нанесении побоев своим детям. Об этом сообщили в прокуратуре региона. «Суд выяснил, что женщина, которая уже дважды была наказана за побои, в марте 2024 года, будучи пьяной, нанесла своим двум дочерям и сыну много травм по разным частям тела из-за незначительного повода», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. За совершенное преступление суд приговорил женщину к трем месяцам исправительных работ. У осужденной также будут удерживать 10 процентов из заработка в пользу государства. Кроме того, суд удовлетворил требования прокурора, заявленные в интересах несовершеннолетних потерпевших о компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермский районный суд вынес приговор ранее неоднократно судимому местному жителю по делу об избиении полицейского. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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