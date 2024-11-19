19 ноября 2024

Пермяка осудили за избиение полицейского

Пермяка приговорили к реальному сроку за насилие в отношении сотрудника МВД
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти
Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти Фото:

Пермский районный суд вынес приговор ранее неоднократно судимому местному жителю по делу об избиении полицейского. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Судом установлено, что в августе 2024 года в дежурную часть отдела полиции ОМВД России „Пермский“ поступило сообщение об угоне мотоцикла. На место происшествия выехал участковый, чтобы установить обстоятельства происшествия. Полицейский выявил возможную причастность местных жителей к угону транспортного средства. Один их них,  будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на требования участкового пройти с ним в отделение, повалил сотрудника правоохранительных органов на землю и ударил его кулаком в грудь, угрожая дальнейшим применением насилия. Преступные действия злоумышленника прекратились только после предупреждения о применении табельного оружия», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

За совершенное преступление суд приговорил мужчину к двум годам принудительных работ. У осужденного также будут удерживать 15 процентов из заработка в пользу государства. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что после избиения сотрудником Госавтоинспекции, пермский водитель Артем Мотырев до сих пор не может забыть страшный взгляд полицейского. Правоохранитель уже признал свою вину.

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Пермский районный суд вынес приговор ранее неоднократно судимому местному жителю по делу об избиении полицейского. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в прокуратуре региона. «Судом установлено, что в августе 2024 года в дежурную часть отдела полиции ОМВД России „Пермский“ поступило сообщение об угоне мотоцикла. На место происшествия выехал участковый, чтобы установить обстоятельства происшествия. Полицейский выявил возможную причастность местных жителей к угону транспортного средства. Один их них,  будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на требования участкового пройти с ним в отделение, повалил сотрудника правоохранительных органов на землю и ударил его кулаком в грудь, угрожая дальнейшим применением насилия. Преступные действия злоумышленника прекратились только после предупреждения о применении табельного оружия», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. За совершенное преступление суд приговорил мужчину к двум годам принудительных работ. У осужденного также будут удерживать 15 процентов из заработка в пользу государства. Приговор еще не вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало о том, что после избиения сотрудником Госавтоинспекции, пермский водитель Артем Мотырев до сих пор не может забыть страшный взгляд полицейского. Правоохранитель уже признал свою вину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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