10 декабря 2024

Спасатели поймали «птицу счастья» среди многоквартирных домов пермского города. Фото, видео

Сотрудники МЧС Пермского края спасли глухарку во дворе многоквартирного дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели вернули птицу в ее естественную среду обитания
Спасатели вернули птицу в ее естественную среду обитания Фото:

Дикой птице потребовалась помощь людей, чтобы вернуться в привычную среду обитания. Глухарка «заблудилась» во дворе многоквартирного дома в городе Краснокамске (Пермский край). Об этом сообщила окружная поисково-спасательная служба.

«Во вторник, 10 декабря, поступил необычный вызов — нужно отловить дикую птицу в одном из дворов по улице Большевистская в Краснокамске. Спасатели прибыли на место, отловили глухарку. После осмотра ветеринарами пернатую выпустили в ближайшем лесном массиве», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что самостоятельное изъятие диких птиц из природы запрещено. Сообщить о попавшем в беду пернатом можно по телефону 112. 

По данным Березниковского историко-художественного музея, в славянской традиции глухарка — самка глухаря считается «птицей счастья». Глухарка — самая преданная мать в мире. Она бросается на врагов, намного превосходящих ее, и защищает детей. Когда-то на всем севере в домах висели глухарки — птицы счастья. Все знали, для чего эти птички висят и что они собой представляют.

Дикая птица потерялась в городе
Дикая птица потерялась в городе
Фото:

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Дикой птице потребовалась помощь людей, чтобы вернуться в привычную среду обитания. Глухарка «заблудилась» во дворе многоквартирного дома в городе Краснокамске (Пермский край). Об этом сообщила окружная поисково-спасательная служба. «Во вторник, 10 декабря, поступил необычный вызов — нужно отловить дикую птицу в одном из дворов по улице Большевистская в Краснокамске. Спасатели прибыли на место, отловили глухарку. После осмотра ветеринарами пернатую выпустили в ближайшем лесном массиве», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что самостоятельное изъятие диких птиц из природы запрещено. Сообщить о попавшем в беду пернатом можно по телефону 112.  По данным Березниковского историко-художественного музея, в славянской традиции глухарка — самка глухаря считается «птицей счастья». Глухарка — самая преданная мать в мире. Она бросается на врагов, намного превосходящих ее, и защищает детей. Когда-то на всем севере в домах висели глухарки — птицы счастья. Все знали, для чего эти птички висят и что они собой представляют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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