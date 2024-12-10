Дикой птице потребовалась помощь людей, чтобы вернуться в привычную среду обитания. Глухарка «заблудилась» во дворе многоквартирного дома в городе Краснокамске (Пермский край). Об этом сообщила окружная поисково-спасательная служба.
«Во вторник, 10 декабря, поступил необычный вызов — нужно отловить дикую птицу в одном из дворов по улице Большевистская в Краснокамске. Спасатели прибыли на место, отловили глухарку. После осмотра ветеринарами пернатую выпустили в ближайшем лесном массиве», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что самостоятельное изъятие диких птиц из природы запрещено. Сообщить о попавшем в беду пернатом можно по телефону 112.
По данным Березниковского историко-художественного музея, в славянской традиции глухарка — самка глухаря считается «птицей счастья». Глухарка — самая преданная мать в мире. Она бросается на врагов, намного превосходящих ее, и защищает детей. Когда-то на всем севере в домах висели глухарки — птицы счастья. Все знали, для чего эти птички висят и что они собой представляют.
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